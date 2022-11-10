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Новости
Украина
9 ноября 22, 08:34
Генштаб: Отбиты атаки в районах 14 городов и
война
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Украинская авиация нанесла 18 ударов по позициям противника за сутки. Уничтожены девять российских беспилотников.
Украинская авиация нанесла 18 ударов по позициям противника за сутки. Уничтожены девять российских беспилотников.

Враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Об этом 9 ноября сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке.

За минувшие сутки украинские защитники отразили атаки оккупантов в районах 14 населенных пунктов: Бахмута, Бахмутского, Белогоровки, Веселого, Клещиевки, Майорска, Новомихайловки, Опытного, Павловки, Первомайского, Соледара, Яковлевки в Донецкой области и Белогоровки, Новоселовского на Луганщине. 

Противник нанес семь ракетных и 32 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам российских оккупантов подверглись районы более 35 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском - из ствольной артиллерии в районе населенного пункта Поповка Сумской области;
на Слобожанском - из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Амбарное, Бударки, Ольховатка, Гоптовка, Двуречная, Землянки, Меловое и Старица Харьковской области;
на Купянском и Лиманском - из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Берестово, Крахмальное, Чернещина Харьковской области, Макеевка, Невское, Новоселовское, Площанка, Стельмаховка Луганской области и Терны, Ямполевка Донецкой области;
на Бахмутском - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Зализное, Клещиевка, Майорск, Опытное, Северное и Соледар Донецкой области;
на Авдеевском - из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Нетайлово, Новомихайловка, Опытное и Первомайское Донецкой области;
на Новопавловском - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Владимировка, Времовка, Угледар, Никольское, Нескучное, Павловка, Пречистовка и Шевченко Донецкой области;
на Запорожском - из разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Степное и Чаривное Запорожской области;
на Южнобужском - в районах более 30 населенных пунктов рядом с линией столкновения, нанес авиаудары возле Новой Каменки и Белогорки в Херсонской области.

По уточненной информации подтверждено поражение подразделений противника на временно занятой территории Запорожской области - 6 ноября были уничтожены 15 единиц военной техники разного типа, ранены и убиты до полутора сотен оккупантов.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла по врагу 18 ударов. Поражены четыре взводных опорных пункта, десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также четыре позиции средств противовоздушной обороны противника.

На разных направлениях сбиты пять БпЛА Ланцет и четыре - Орлан. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления и четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины ведут позиционную войну, однако прибегают к маневренной обороне, чтобы нанести максимальный ущерб армии РФ.
Korrespondent
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