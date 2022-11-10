Генштаб: Отбиты атаки в районах 14 городов и

Враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Об этом 9 ноября сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке.

За минувшие сутки украинские защитники отразили атаки оккупантов в районах 14 населенных пунктов: Бахмута, Бахмутского, Белогоровки, Веселого, Клещиевки, Майорска, Новомихайловки, Опытного, Павловки, Первомайского, Соледара, Яковлевки в Донецкой области и Белогоровки, Новоселовского на Луганщине.





Противник нанес семь ракетных и 32 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.





Ударам российских оккупантов подверглись районы более 35 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.





На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск.





На других направлениях враг осуществлял обстрелы:





на Северском - из ствольной артиллерии в районе населенного пункта Поповка Сумской области;

на Слобожанском - из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Амбарное, Бударки, Ольховатка, Гоптовка, Двуречная, Землянки, Меловое и Старица Харьковской области;

на Купянском и Лиманском - из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Берестово, Крахмальное, Чернещина Харьковской области, Макеевка, Невское, Новоселовское, Площанка, Стельмаховка Луганской области и Терны, Ямполевка Донецкой области;

на Бахмутском - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Зализное, Клещиевка, Майорск, Опытное, Северное и Соледар Донецкой области;

на Авдеевском - из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Нетайлово, Новомихайловка, Опытное и Первомайское Донецкой области;

на Новопавловском - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Владимировка, Времовка, Угледар, Никольское, Нескучное, Павловка, Пречистовка и Шевченко Донецкой области;

на Запорожском - из разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Степное и Чаривное Запорожской области;

на Южнобужском - в районах более 30 населенных пунктов рядом с линией столкновения, нанес авиаудары возле Новой Каменки и Белогорки в Херсонской области.





По уточненной информации подтверждено поражение подразделений противника на временно занятой территории Запорожской области - 6 ноября были уничтожены 15 единиц военной техники разного типа, ранены и убиты до полутора сотен оккупантов.





Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла по врагу 18 ударов. Поражены четыре взводных опорных пункта, десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также четыре позиции средств противовоздушной обороны противника.





На разных направлениях сбиты пять БпЛА Ланцет и четыре - Орлан. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления и четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.





Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины ведут позиционную войну, однако прибегают к маневренной обороне, чтобы нанести максимальный ущерб армии РФ.



