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Новости
Украина
9 ноября 22, 20:20
Зеленский поговорил с премьером Нидерландов
Зеленский
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Рассмотрели дальнейшее сотрудничество по защите Украины, особенно с неба, обсудили возобновление энергетической инфраструктуры Украины и поддержали продление зернового соглашения, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Пообщался с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Рассмотрели дальнейшее сотрудничество по защите нашей территории, особенно с неба. Обсудили возобновление энергетической инфраструктуры Украины и поддержали продление зернового соглашения. Также рассчитываю на поддержку Нидерландами наших инициатив в ООН", - сообщает Зеленский о разговоре.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Одним из вопросов, обсуждаемых на заседании, была подготовка ВСУ к зиме.
Korrespondent
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