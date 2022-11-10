Зеленский поговорил с премьером Нидерландов

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Пообщался с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Рассмотрели дальнейшее сотрудничество по защите нашей территории, особенно с неба. Обсудили возобновление энергетической инфраструктуры Украины и поддержали продление зернового соглашения. Также рассчитываю на поддержку Нидерландами наших инициатив в ООН", - сообщает Зеленский о разговоре.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Одним из вопросов, обсуждаемых на заседании, была подготовка ВСУ к зиме.