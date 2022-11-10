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Новости
Украина
9 ноября 22, 20:26
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 9 ноября
Сергей Шойгу
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Российские СМИ сообщили о гибели коллаборанта Кирилла Стремоусова.

1. ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ СЕГОДНЯ БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ ГРАФИКИ ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ — УКРЭНЕРГО. Сегодня, 9 ноября, по всей Украине будут действовать графики почасовых плановых отключений.

2. СЛЕДУЮЩИЙ САММИТ НАТО ПРОЙДЕТ В 25 КМ ОТ ГРАНИЦЫ БЕЛАРУСИ: АНОНС ОТ СТОЛТЕНБЕРГА. Следующий саммит Североатлантического альянса запланирован на 11-12 июля 2023 года в столице Литвы.

3. ВЫБОРЫ В США. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО – РЕСПУБЛИКАНЦЫ БЕРУТ ПАЛАТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОРЬБА ЗА СЕНАТ. В США заканчивается подсчет голосов на промежуточных выборах в Конгресс, проводимых в середине срока полномочий президента. Выберут законодателей в Конгресс США – 35 из 100 сенаторов, и в полном составе – Палату представителей, а также губернаторов. По предварительным данным, Республиканская партия получит большинство в Палате представителей, за Сенат идет борьба.

4. ГЕРМАНИЯ ПЕРЕДАЛА УКРАИНЕ БОЕЗАПАС ДЛЯ ПРОТИВОРАКЕТНОЙ СИСТЕМЫ IRIS-T SLM: ЧТО ЕЩЕ В СПИСКЕ ПОМОЩИ. Правительство Германии сообщило, что Вооруженным Силам Украины среди прочего в новом пакете военной помощи передана дополнительная партия ракет для системы противовоздушной/противоракетной обороны IRIS-T SLM.

5. ЕВРОКОМИССИЯ ПРЕЗЕНТОВАЛА ПЛАН МАКРОФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ УКРАИНЕ НА 18 МЛРД ЕВРО. Европейская комиссия представила предложение о предоставлении Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи в течение 2023 года.

6. РОССИЙСКИЕ ПРОПАГАНДИСТЫ СООБЩАЮТ О ГИБЕЛИ ХЕРСОНСКОГО КОЛАБОРАНТА СТРЕМОУСОВА. Российские пропагандистские СМИ сообщают о гибели в Херсонской области коллаборанта Кирилла Стремоусова, работавшего на оккупационную администрацию .

7. ШОЙГУ ОБЪЯВИЛ ОБ ОТВОДЕ РОССИЙСКИХ ВОЙСК ИЗ ХЕРСОНА. ЖДЕМ РЕАКЦИИ ГЕНШТАБА ВСУ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился с предложением командующего российской группировкой в Украине Сергея Суровикина об отводе российских войск на левый берег Днепра.

8. УКРАИНА НЕ ВИДИТ ПРИЗНАКОВ ТОГО, ЧТО РОССИЯ ПОКИДАЕТ ХЕРСОН БЕЗ БОЯ – ОФИС ПРЕЗИДЕНТА. В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя.
liga.net
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