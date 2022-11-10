Вывод войск РФ. Что происходит под Херсоном?

Министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод российских войск с правого на левый берег Днепра в Херсонской области.

Днем в среду как российские, так и украинские военные Telegram-каналы сообщали о тяжелых боях на южном направлении. А российские военкоры даже анонсировали, что вечером ожидаются некие официальные заявления Москвы по Херсонской области.

Доклад Суровикина

Генерал Суровикин свой доклад начал с утверждений о стабильной ситуации на фронте, якобы обстановка в Украине в целом "стабилизирована", боевые возможности российской группировки якобы возросли за счет мобилизованных и добровольцев, а на отдельных направлениях оккупанты даже возобновили наступательные действия.

По южному направлении Суровикин также начал говорить как об успешном, на котором армия РФ якобы противостоит попыткам наступления ВСУ. Шойгу при этом отметил, что оборона на херсонском направлении устойчивая, но есть "свои особенности". Эти особенности и перечислил Суровикин, прежде, чем предложил оставить Херсон: город и прилегающие населенные пункты не могут снабжаться и функционировать; наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр; маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки.

Министр РФ с ним согласился.

"Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр", - приказал он Суровикину.

В ожидании отступления

Днем в среду как российские, так и украинские военные Telegram-каналы сообщали о тяжелых боях в Снегиревке. Город находится в Николаевской области, впрочем, само расстояние между Снегиревкой и Херсоном составляет около 50 км. Ближе к вечеру появилась информация о том, что в городе уже поднят флаг Украины. Также опубликовано фото бойца ВСУ на фоне моста в Калининском Херсонской области, к востоку от Снегиревки. По понятным причинам военное командование пока не афиширует ситуацию.

Также с утра на оккупированной части Херсонской области начался "мостопад". Россияне, готовясь к уходу, подрывали абсолютно все мосты на правобережной части Херсонской области. А в самом Херсоне почти всюду исчезли флаги РФ: со зданий вузов, а также с мемориала памяти Небесной сотни, который оккупанты "реконструировали".

Рано говорить о сдаче Херсона?

Несмотря на заявление Шойгу, власти Украины считают, что пока рано говорить о сдаче Херсона. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, в городе остается значительная часть российских группировок.

"Действия говорят громче слов. Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя. В городе сохраняется значительная часть ru-группировок, в регион стягиваются дополнительные резервы", - сообщил он в Twitter.

По словам Подоляка, Украина не обращает внимания на российские заявления, их слова и действия отличаются. Наши вооруженные силы работают по своему плану: разведка, оценка риска, эффективная контратака.

"Пока украинский флаг не развевается над городом Херсоном, нет смысла говорить об отступлении России", - подчеркнул он.

Советник Офиса президента Алексей Арестович другого мнения. Он считает вопрос по Херсону решенным, при этом напоминая, что решающую роль в уходе россиян из города сыграли ВСУ.

"Давайте правильно: российская армия не уходит из Херсона, она выбита из Херсона Силами Обороны Украины. Выбита с тяжелыми боями, с потерями, методичным прогрызанием обороны противника, работой по переправам, тяжёлым и кровавым военным трудом", - написал он в своем Telegram-канале.

Арестович предупредил, что "бои на правом берегу еще будут продолжаться некоторое время".

"А после еще будет непростой период стабилизационных мероприятий", - полагает он.

Выгодный отход

Генерал-лейтенант Михаил Забродский, первый заместитель главы комитета Рады по вопросам нацбезопасности, бывший командующий АТО, считает, что оккупантам с чисто военной точки зрения было бы правильно уйти с правого берега.

"Уход россиян с плацдарма в районе города Херсон является, в принципе, логичным и даже целесообразным для них по ряду причин. Первой из них, безусловно, является вся сложность обеспечения действий группировки на плацдарме в оперативном отрыве от войск на левом берегу. Использование пульсирующих паромных переправ может рассматриваться как выход на определенный период времени. Но оно точно не решает полностью всестороннего обеспечения военной группировки численностью в 18-20 тысяч и полноценное функционирование оккупационной администрации областного центра, особенно - в холодное время года", - написал он в своей статье для Укринформ 1 ноября.

Вторая относится к сфере оперативного искусства. Ее объяснение кроется в ответе на простой, на первый взгляд, вопрос: зачем нужен плацдарм, писал генерал.

"Нет смысла повторять российские информационные мантры о возможном скором наступлении на Николаев и Одессу. Сегодня они, как говорится, "зайдут" разве что нетребовательному с точки зрения призывов личному составу оккупационных войск. Для решения задач такого масштаба у российской стороны нет ни сил, ни средств, а главное - уверенности в успехе и желания. Другой проблемой может стать использование противником "высвобожденных" с правого берега войск на другом оперативном направлении", - написал он.

Третья причина, по его словам, заключается в бесспорной оперативной выгоде для противника построения обороны именно по левому берегу реки Днепр. Кроме использования всех преимуществ обороны на крупном водном препятствии, остается противодействие экономическому использованию Украиной Днепра в нижнем течении как транспортного маршрута и гарантированный контроль за гидросооружениями Северокрымского канала.