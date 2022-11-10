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Новости
Украина
10 ноября 22, 16:02
Потери РФ в 10 раз больше, чем Украины - Зеленский
Зеленский
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Отказ украинской стороны от тактики "пушечного мяса", как у россиян, помогло снизить потери, заявил глава государства.
Отказ украинской стороны от тактики "пушечного мяса", как у россиян, помогло снизить потери, заявил глава государства.

Россия потеряла с начала полномасштабной войны в 10 раз больше, чем Украина. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN, опубликованном в четверг, 10 ноября.

По его словам, противник понес "ошеломляющие" потери в личном составе и артиллерии. Он также добавил, что оценка Пентагона о 50% потере Москвой танков, более или менее соответствует действительности.

Глава государства добавил, что полной реальности, особенно по поводу потерь личного состава, никто не знает. Однако они во много раз превышают украинские. Одной из причин такой разницы отказ Украины от тактики "пушечного мяса", добавил президент.

"Всякий раз, когда мы просим у наших партнеров артиллерию или бронетехнику, мы понимаем, что речь идет не только об оружии, но, прежде всего, о защите наших военных", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что артиллерия от США и Европы помогла сломить российское наступление.

"Мы их остановили, мы деоккупировали значительную часть нашей территории. И в этом действительно помогла артиллерия и новые технологии", - добавил глава государства.  

Как мы уже писали, с 24 февраля по 10 ноября общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 78 690 человек.

Кроме того, замминистра обороны США по политике Колин Каль заявил, что Россия потеряла половину своих основных боевых танков в войне против Украины.
Korrespondent
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