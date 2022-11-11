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Новости
Украина
10 ноября 22, 17:35
ВМС показали уничтожение позиций РФ на юге. Видео
взрыв
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После проведения аэроразведки и удачной корректировки огня украинские солдаты нанесли удар по оккупантам из артиллерии.

Морские пехотинцы нанесли несколько ударов по позициях российских оккупантов в Херсонской области. Видео публикуют Военно-морские силы ВСУ.

Отмечается, что после проведения аэроразведки и удачной корректировки огня украинские солдаты нанесли удар по оккупантам из артиллерии.

"36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского в Херсонской области уничтожила российскую боевую броневую машину вместе с личным составом вражеского взводного опорного пункта", - говорится в сообщении.


Напомним, пограничники показали уничтожение вражеского танка на востоке.

Также сообщалось, что украинские военные уничтожили на Донетчине два российских танка и три боевых машины пехоты.
Korrespondent
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