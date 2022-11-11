ВМС показали уничтожение позиций РФ на юге. Видео

Морские пехотинцы нанесли несколько ударов по позициях российских оккупантов в Херсонской области. Видео публикуют Военно-морские силы ВСУ.

Отмечается, что после проведения аэроразведки и удачной корректировки огня украинские солдаты нанесли удар по оккупантам из артиллерии.

"36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского в Херсонской области уничтожила российскую боевую броневую машину вместе с личным составом вражеского взводного опорного пункта", - говорится в сообщении.



