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Украина
10 ноября 22, 17:58
У ЗСУ розповіли про найжорстокіші бої на фронті
танк
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Найжорстокіші бої наразі точаться на Авдіївському, Бахмутському та Сватівському напрямках

Найжорстокіші бої наразі точаться на Авдіївському, Бахмутському та Сватівському напрямках. Українські військові крок за кроком звільняють наші території.

Про це повідомляє речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

Так, на Авдіївському та Бахмутському напрямках росіяни намагаються атакувати, ведуть по декілька десятків штурмів за добу, використовує всі види артилерії, РСЗВ, міномети, танки, проте наражається на потужну відсіч і не здатний прорвати оборону ЗСУ.

"Так, там (на Сватівському напрямку - ред.) йде постійна робота по звільненню української землі, але ми не можемо поки що детально про це говорити. Ворог теж намагається там контратакувати, але це завдає йому ще більших втрат. Ситуація контрольована, ситуація ламається, щоб її використати більш ефективно", - повідомив Череватий.

Він зазначив, що для того, аби коментувати більш детально, треба ще трохи часу.

Череватий додав, що динаміка така, що ворог втрачає на полі бою за останні дні від декількох рот до механізованого батальйону.
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