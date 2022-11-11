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Новости
Украина
10 ноября 22, 18:12
Ким призвал не спешить возвращаться в освобожденные города
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Возвращаться жителям юга Украины пока небезопасно, кроме того, сейчас всю информацию об освобожденных населенных пунктах озвучивают военные.

Ранее выехавшим жителям пока не стоит спешить возвращаться в освобожденные населенные пункты на юге Украины. Об этом заявил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Те люди, которые выезжали раньше из Снегиревки, из других населенных пунктов, не спешите возвращаться. Еще рано. Те, кто работал (в этих городах и уехал – ред.), связывайтесь со своим руководством, потому что мы готовим возвращение туда всего административного персонала для того, чтобы освобожденные населенные пункты могли функционировать полноценно", - сказал Ким.

Также глава ОВА добавил, что сейчас продолжается режим тишины и всю информацию  об освобожденных населенных пунктах озвучивают военные.

Напомним, 10 ноября стало известно, что украинская армия взяла под контроль город Снегиревку Николаевской области. В течение 9 ноября Украина освободила несколько населенных пунктов на Херсонском направлении.
Korrespondent
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