Заминирована треть территории Украины - МВД

По состоянию на сейчас в Украине потенциально опасна территория около 175 тысяч квадратных километров. Это примерно 30% территории всей страны. Об этом 10 ноября в эфире телеканала FREEДОМ сообщил советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов.

“Масштабы заминирования просто колоссальны. По оценкам разных экспертов, аналитических структур, на полное разминирование той территории - юг и восток страны потребуется от семи до 10 лет", - сказал Ростислав Смирнов.

По его словам, сейчас пиротехники, когда идет деоккупация, занимаются гуманитарным разминированием. Это главные артерии - дороги, дома, улицы и т.д. Речь не идет о больших полях, о лесопосадках, лесах и т.д.

"Поэтому, конечно же, призываем людей, живущих на деоккупированных территориях, на простом языке - ходить по протоптанным дорожкам. Шаг направо, шаг налево лучше не делать, потому что есть большие риски если не умереть, то по меньшей мере остаться калекой. В частности, по Херсону, масштабы заминирования, что они оставляют после себя, просто колоссальные - дома, квартиры, детские игрушки”, - сказал Смирнов.

Советник главы МВД Украины призвал всех украинцев соблюдать правила безопасности.Также он отметил, что украинские пиротехники работают 24/7.

Кроме того, Смирнов рассказал, что в Изюме Харьковской области после деоккупации три недели не было света в связи с тем, что враг настолько сильно заминировал объекты критической инфраструктуры, электрические станции, что были случаи взрывов и пиротехников, и коммунальщиков.

Ранее в сети появилось трогательное видео, на котором запечатлено, как жители одного из деоккупированных сел встречают освободителей.