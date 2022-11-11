ВСУ продолжают освобождение Херсонщины - Генштаб

Вооруженные силы продолжают освобождение украинских земель. В ходе успешных наступательных действий на Херсонском направлении 9 ноября были деоккупированы 12 населенных пунктов. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 11 ноября.

Под контроль Украины вернулись Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенка, Костромка, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Кут, Безымянное и Благодатное.

"Наступательные действия на указанном направлении продолжаются. Поэтому из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет позже", - подчеркнули в Генштабе.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка, Белогоровка Луганской области и Веселое, Соледар, Бахмут, Андреевка, Красногоровка, Опытное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Павловка Донецкой области.

За прошедшие сутки противник нанес один ракетный и 17 авиационных ударов, совершил почти 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали районы около 20 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов, в том числе с применением ударных БПЛА с территории и воздушного пространства соседней страны.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском - из минометов в районах населенных пунктов Гремяч Черниговской области и Кондратовка Сумской области;

- из минометов в районах населенных пунктов Гремяч Черниговской области и Кондратовка Сумской области; на Слобожанском - из минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огурцово, Анискино, Ольховатка;

- из минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огурцово, Анискино, Ольховатка; на Купянском и Лиманском - из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Табаевка, Берестово, Стельмаховка, Мясожаровка, Новоселовское, Макеевка и Невское;

и - из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Табаевка, Берестово, Стельмаховка, Мясожаровка, Новоселовское, Макеевка и Невское; на Бахмутском - из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Андреевка, Курдюмовка, Торецк, Нью-Йорк и Майорск;

- из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Андреевка, Курдюмовка, Торецк, Нью-Йорк и Майорск; на Авдеевском - из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковиевка и Новомихайловка;

- из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковиевка и Новомихайловка; на Новопавловском и Запорожском - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Павловка, Пречистовка, Большая Новоселка, Нескучное, Белогорье, Степное и Шевченко;

и - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Павловка, Пречистовка, Большая Новоселка, Нескучное, Белогорье, Степное и Шевченко; на Южнобужском - из артиллерии по Новокиевке, Доброй Надежде, Ильинке, Марганцу, Никополю и Мусеевке Днепропетровской области.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла по врагу десять ударов. Под поражение попали семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три позиции зенитных ракетных комплексов противника. Сбит вражеский вертолет Ка-52.

Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, десять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов, пять средств противовоздушной обороны и два других важных военных объекта российских оккупантов.



