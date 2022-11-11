На Виннитчине – прилет по объекту критической инфраструктуры

В ночь на пятницу, 11 ноября, российские войска ударили по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Борзов в Telegram.

"Снова попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области. Жертв нет", - написал Борзов.

Он также добавил, что на месте работают спасательные службы.

Ранее сообщалось, что на Виннитчине во время обстрела поврежден древний монастырь, погиб послушник.

Также в Винницкой области сбитая российская ракета упала на гражданский объект.