Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
37.71
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
11 ноября 22, 08:48
На Виннитчине – прилет по объекту критической инфраструктуры
ракета
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Винницкой области вражеские ракеты ударили по объекту инфраструктуры. На месте работают спасательные службы.

В ночь на пятницу, 11 ноября, российские войска ударили по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Борзов в Telegram.

"Снова попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области. Жертв нет", - написал Борзов.

Он также добавил, что на месте работают спасательные службы.

Ранее сообщалось, что на Виннитчине во время обстрела поврежден древний монастырь, погиб послушник.

Также в Винницкой области сбитая российская ракета упала на гражданский объект.
Korrespondent
Ещё по теме:
В Украине растет число COVID-заболевших
Погода на февраль: синоптики дали морозный прогноз
Оранжевая зона расширилась до 16 областей – МОЗ
Коронавирус. В Украине за сутки более 24 000 заболевших
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Николаевская область освобождена - Ким
noimageПо Херсону едут машины с украинскими флагами - соцсети
noimageРакетная атака на Николаев: число жертв возросло до семи
noimageВСУ освободили 12 населенных пунктов под Херсоном
noimageВСУ продолжают освобождение Херсонщины - Генштаб
Лента новостей