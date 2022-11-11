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Новости
Украина
11 ноября 22, 08:53
ВСУ освободили 12 населенных пунктов под Херсоном
HIMARS
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Украинские военные освободили за сутки 12 населенных пунктов под Херсоном, ВСУ продолжают наступать.

Украинские военные за сутки 9 ноября освободили под Херсоном 12 населенных пунктов – полные результаты наступления сообщат позже. За 10 ноября защитники также отбили ряд атак на Донбассе, сообщается в утренней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что за 9 ноября на Херсонском направлении были освобождены Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенка, Костромка, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Угол, Безымянное и Благодатное.

Наступление на юге продолжается, по соображениям безопасности о его результатах сообщат позже.

Оккупанты грабят населенные пункты при отступлении, пытаются повредить линии электропередачи, транспортную и критическую инфраструктуру Херсонской области.

При этом россияне продолжают принудительно выселять жителей оккупированных частей Херсонской области. В Зеленовке они запретили перемещение местным и оборудуют рубежи обороны, в Тягинке и Козацком – заминировали дороги и элементы инфраструктуры, есть факты подрывов мирного населения.

На Донбассе за прошедшие сутки, 10 ноября, украинские военные отбили атаки в районах Новоселовского, Мясожаровки, Макеевки, Белогоровки Луганской области, Веселого, Соледара, Бахмута, Андреевки, Красногоровки, Опытного, Первомайского, Невельское, Марьинки и Павловки Донецкой области.

Авиация ВСУ нанесла за сутки 10 ударов: по семи районам скоплениях техники и трем позициям ЗРК. Сбит вражеский вертолет Ка-52. Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, 10 районов скопления сил и техники, три склада с боеприпасами, пять средств ПВО и еще два важных объекта.

9 ноября в РФ заявили о якобы отводе оккупационных войск из Херсона. По данным Генштаба, с 1 октября на юге ВСУ продвинулись на 36 км, освободили 41 населенный пункт. Россияне пытаются вплавь пересечь Днепр, ВСУ продвигаются к левому берегу. 10 ноября топ-генерал США Милли заявил, что Вашингтон видит начало ухода российских войск из Херсона.
liga.net
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