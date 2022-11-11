Ракетная атака на Николаев: число жертв возросло до семи

Количество жертв ракетной атаки, во время которой произошло попадание в жилой пятиэтажный дом в Николаеве, увеличилось до семи человек. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Напомним, ночью 11 ноября войска РФ обстреляли жилой квартал Николаева, одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом. Об этом 11 ноября сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Разрушения от пятого до первого этажа. Пока известно о двух погибших и двух раненых", - подчеркнул он.





















На месте атаки продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее сообщалось о шести погибших, среди которых семейная пара.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ночной обстрел жилого дома в Николаеве "циничным ответом" России на успехи ВСУ на фронте.