По Херсону едут машины с украинскими флагами - соцсети

В сети появляется все больше фото и видео с украинскими флагами в Херсоне и Херсонской области. В частности, ТГ-каналы публикуют видео с машинами под украинскими флагами

"Херсон. По городу едут машины с украинскими флагами", - говорится в сообщениях.

Ранее сообщалось, что ВСУ вошли в Херсон.

Снимки свидетельствуют о том, что архитектурные объекты действительно херсонские, а сами фото сделаны осенью.













Telegram-каналы опубликовали фото с информацией о том, что ВСУ находятся в Шуменском микрорайоне Херсона, который находится в западной части города.





Напомним, в РФ называют "запланированным маневром" отступление в Херсонской области.

