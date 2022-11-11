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Новости
Украина
11 ноября 22, 15:02
По Херсону едут машины с украинскими флагами - соцсети
Херсон
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Украинские телеграм-каналы и другие соцсети массово публикуют фото с украинскими флагами в Херсоне и Херсонской области.

В сети появляется все больше фото и видео с украинскими флагами в Херсоне и Херсонской области. В частности, ТГ-каналы публикуют видео с машинами под украинскими флагами

"Херсон. По городу едут машины с украинскими флагами", - говорится в сообщениях.

Ранее сообщалось, что ВСУ вошли в Херсон. 

Снимки свидетельствуют о том, что архитектурные объекты действительно херсонские, а сами фото сделаны осенью.



Telegram-каналы опубликовали фото с информацией о том, что ВСУ находятся в Шуменском микрорайоне Херсона, который находится в западной части города. 




Напомним, в РФ называют "запланированным маневром" отступление в Херсонской области.
Korrespondent
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