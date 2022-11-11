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Новости
Украина
11 ноября 22, 21:27
Николаевская область освобождена - Ким
Николаевская область
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Под контролем оккупантов остается только Кинбурнская коса, что между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем.
Под контролем оккупантов остается только Кинбурнская коса, что между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким официально сообщил, что вся Николаевская область (кроме Кинбурна) освобождена от российских захватчиков.

Также под контролем Украины теперь и водовод с Днепра. Хотя ранее оккупированную территорию еще предстоит разминировать.

"Буду в ближайшее время знать сроки потенциального восстановления питьевой воды в Николаеве", - написал Ким в Telegram. 

Постскриптум он сообщил, что искренне радуется и гордится жителями Херсона.

Сегодня, 11 ноября, в Сети появились фото и видео с украинскими флагами в центре Херсона. Местные жители скандируют: "ЗСУ!" и "Херсон – це Україна!", а также благодарят вошедших в город украинских военнослужащих.

Позднее в ГУР заявили, что части ВСУ вошли в Херсон, город возвращается под контроль Украины. Россиянам советуют сдаваться в плен, так как пути отступления находятся под огневым контролем украинских сил.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что от оккупантов полностью освобожден город Херсон.
Korrespondent
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