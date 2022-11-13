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Новости
Украина
13 ноября 22, 09:26
ВСУ ударили по зданию под Херсоном, где было до 500 россиян
Артиллерия ВСУ
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Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по зданию в поселке Днепряны в районе Новой Каховки, где было до 500 оккупантов

Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по зданию в поселке Днепряны в районе Новой Каховки, где находились до 500 оккупантов. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что Силы обороны Украины поразили район сосредоточения оккупантов в Херсонской области — в районе Днепрян, по зданию, где находились до 500 россиян, был нанесен высокоточный удар.

По результатам в Таврийск вывезли два грузовика погибших захватчиков — в ближайший госпиталь доставили 56 тяжелораненых, из которых умерли 16 человек. 

Также за минувшие сутки украинская авиация нанесла 13 ударов по противнику — были поражены восемь районов сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники, а также пять позиций зенитно-ракетных комплексов РФ. 

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что переговоры с Россией перестали быть актуальными после освобождения Херсона. 

Российский диктатор Владимир Путин подвергается критике за отход оккупантов из Херсона, Кремль "атакуют" радикальные сторонники войны, в частности, пропагандисты Александр Дугин и Владимир Соловьев, сообщили аналитики ISW. 

По данным Генштаба, мобилизованные оккупанты скупают алкоголь во временно оккупированном Мелитополе.
liga.net
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