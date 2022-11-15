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Новости
Украина
14 ноября 22, 20:15
В Лавре признали, что там пели песню про "матушку-Русь"
Киево-Печерская лавра
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Наместник Киево-Печерской лавры Павел Лебедь отреагировал на скандал с песней о "пробуждении матушки-Руси"

Наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь) заявил об отстранении священника, на литургии которого пели песню про "матушку-Русь". Об этом говорится в видеокомментарии Павла, опубликованном на YouTube.

"Выложили в Интернет, якобы в Лавре мы молимся за Россию и тому подобное. Это факт неправдивый. Во время литургии мы молимся к Богу за наше государство, за наше войско, за нашего президента и поминаем только нашего предстоятеля", – заявил он.

Песня со словами "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка–Русь", которая раздавалась на литургии у одного из священников, по словам Павла, была инициативой мирян.

"Это не богослужебное песнопение", – сказал он.

Тем не менее священника решили отстранить от совершения богослужений. Будет ли он наказан, будет решать духовный собор Лавры.

"Сегодня будет строгий запрет отца Захария служить литургии, а также совершать эти молебны", – пообещал Павел.

По его словам, в Лавре не место для "светских песен", а молиться нужно только о мире в Украине и сохранении ее границ.

12 ноября в социальных сетях появились видео из храма Всех Святых Печерских в Лавре, на котором прихожане поют "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка–Русь". 


В ответ на этом глава СБУ Василий Малюк заявил, что "те, кто в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины, ждет "пробуждения матушки-Руси", должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан".
liga.net
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