Зеленский в Херсоне. У россиян истерика

Всего несколько дней прошло с освобождения Херсона от российских оккупантов, а в город уже приехал глава украинского государства Владимир Зеленский. Приезд в город, который Россия назвала российским, закрепила это в собственной конституции и обещала никогда не оставлять, вышел особенно символичным.

Много символов

Зеленский не побоялся приехать в Херсон несмотря на то, что от российских войск город отделяет только Днепр, ширина которого в Херсонской области составляет от 500 м до 1 км. Визит Зеленского в Херсон состоялся в день, когда изоляция Путина и преступления России обсуждает весь мир: диктатор не поехал на саммит G20 на Бали в Индонезию, который собрал самых влиятельных мировых лидеров и стартует 15 ноября.

The Ney York Times называет визит президента “ощутимым свидетельством взлета боевого духа Украины и ее растущего бесстрашия в войне, длящейся почти девять месяцев”. “Дерзкий характер”визита, как пишут американские журналисты, подчеркнуло также количество охраны и военных, сопровождавших Зеленского.

Поддержка людей

Как пишет The Guardian, в целом Зеленский провел в городе не больше часа. В коротком брифинге для СМИ он поблагодарил НАТО и страны мира за поддержку Украины, напомнив, что РСЗО HIMARS сыграли большую роль в освобождении юга Украины. Кроме того, президент призвал иностранных журналистов рассказать всему миру о том, как херсонцы жили в оккупации и какие преступления совершала здесь российская армия.

На вопрос о том, почему он решился на визит в Херсон, Зеленский заметил: «Важно быть здесь. Все же рискуют — военные рискуют ежедневно, журналисты рискуют. Мне кажется, нужно говорить здесь и поддерживать херсонцев, поддерживать людей, чтобы они чувствовали: мы не только обещаем, мы реально возвращаем наш флаг. И еще по-человечески очень хочется такую эмоцию, энергию от людей получить — это тоже важно, тоже мотивирует”.

Начало конца

В общении с иностранными журналистами Зеленский выразил надежду, что освобождение Херсона — “это начало завершения войны”. “Эта война забрала лучших героев нашей страны”, — напомнил президент Украины.

Реакция в России

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков возмущен приездом президента Владимира Зеленского в освобожденный от оккупантов город.

Песков не захотел комментировать вопрос журналистов о приезде Зеленского в Херсон, но заявил, что областной центр Херсонщины - "это территория России".