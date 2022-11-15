Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
37.74
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
14 ноября 22, 20:33
Украина представила в ООН проект резолюции о репарациях
Сергей Кислица
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сергей Кислица на Генеральной Ассамблеи ООН представил проект резолюции по созданию механизма компенсации Украине.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН представил проект резолюции по созданию механизма компенсации Украине ущерба от войны, которую развязала РФ. Об этом сообщает Укринформ в понедельник, 14 ноября.

Он отметил, что документ содержит призыв к государствам-членам объединиться и создать легитимную международную инфраструктуру для преодоления последствий российской агрессии против Украины.

Кислица напомнил, что реагируя на последствия иракского вторжения в Кувейт, Совет Безопасности ООН в 1991 году принял ряд резолюций, в соответствии с которыми создали комиссию и фонд для возмещения ущерба, причиненного войной.

Но Россия не позволила бы принять такое решение в Совбезе в отношении своей войны в Украине, пользуясь правом вето, констатировал дипломат.

Постпред подчеркнул, что РФ разрушила практически половину украинских электросетей и инженерных коммуникаций, оставив миллионы украинцев без света, воды и отопления накануне зимы. 

Он такде добавил, что не просит "становиться на чью-либо сторону".

"Мы уверены, что вы все на стороне Устава ООН, его целей и принципов, на стороне международного права", - отметил Кислица.

Как уже сообщалось, на Генассамблее ООН Россию осудили в ее же резолюции о борьбе с неонацизмом в мире. В частности, в нее внесли поправку о войне РФ против Украины.

Кроме того, Кислица ранее назвал то, что защитит Украину от повторного нападения России.
Korrespondent
Ещё по теме:
Северная Корея поддержала псевдореферендумы РФ
Посол Украины в ООН потроллил Россию
После войны в Украине изменится мировая военная наука
Субсидии: куда обращаться и что изменится с 1 декабря
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зеленский в Херсоне. У россиян истерика
noimageВ Лавре признали, что там пели песню про "матушку-Русь"
Лента новостей