Украина представила в ООН проект резолюции о репарациях

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН представил проект резолюции по созданию механизма компенсации Украине ущерба от войны, которую развязала РФ. Об этом сообщает Укринформ в понедельник, 14 ноября.

Он отметил, что документ содержит призыв к государствам-членам объединиться и создать легитимную международную инфраструктуру для преодоления последствий российской агрессии против Украины.

Кислица напомнил, что реагируя на последствия иракского вторжения в Кувейт, Совет Безопасности ООН в 1991 году принял ряд резолюций, в соответствии с которыми создали комиссию и фонд для возмещения ущерба, причиненного войной.

Но Россия не позволила бы принять такое решение в Совбезе в отношении своей войны в Украине, пользуясь правом вето, констатировал дипломат.

Постпред подчеркнул, что РФ разрушила практически половину украинских электросетей и инженерных коммуникаций, оставив миллионы украинцев без света, воды и отопления накануне зимы.

Он такде добавил, что не просит "становиться на чью-либо сторону".

"Мы уверены, что вы все на стороне Устава ООН, его целей и принципов, на стороне международного права", - отметил Кислица.

Как уже сообщалось, на Генассамблее ООН Россию осудили в ее же резолюции о борьбе с неонацизмом в мире. В частности, в нее внесли поправку о войне РФ против Украины.

Кроме того, Кислица ранее назвал то, что защитит Украину от повторного нападения России.