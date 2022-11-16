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Новости
Украина
15 ноября 22, 23:14
Зеленский об обстреле Украины: Это пощечина G20
Зеленский
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Ракетный удар по украинским городам является "циничной пощечиной Группе 19 G20 и всему миру", считает президент.

Массированный ракетный удар России по территории Украины во вторник, 15 ноября, является "циничной пощечиной G20". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей официальной странице в Facebook.

"Во время разговора с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном обсудили новую волну российского ракетного террора. Этот акт геноцида украинцев в ответ на мой мирный план - циничная пощечина Группе 19 G20 и всему миру", - отметил глава государства.

Он также поблагодарил Швецию за новый пакет оборонной помощи для Украины.

Напомним, ранее Зеленский обратился к украинцам после массированого ракетного удара, который нанесла страна-агрессор.

По информации ВСУ, эта атака стала самой масштабной - Россия применила не менее 100 ракет.
Korrespondent
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