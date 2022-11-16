Прилеты по всей стране. Самый массовый обстрел

Россия вновь на поражения на фронте отвечает террорестическими обстрелами мирных украинских городов. Главная цель оккупантов, как и ранее, энергетическая инфраструктура. В результате обстрелов повреждены 15 объектов, без электричества остались 7 миллионов украинцев.

Отключение света

По предварительным данным Воздушных сил, уничтожено 73 крылатых ракет врага и все 10 дронов-камикадзе.

Из-за попаданий есть отключение света в Киеве, Винницкой, Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в ответ на удары назвал российское руководство "трусами".

"Трусы, что только увеличивают размер компенсаций, которые украинцам будут платить их граждане. Войну они не выиграют, все восстановим", - заявил Ермак.

По жилым домам

В Киеве обломки сбитых ракет попали в два жилых дома в Печерском районе. Также падение обломков зафиксировали в Оболонском районе — там они попали в заброшенные здания. Известно о гибели как минимум одной женщины: ее тело нашли на месте попадания в пятиэтажку в Печерском районе столицы.

Кроме того, повреждены, по меньшей мере, 10 жилых домов из-за атаки РФ в одном из районов Киевской области, сообщил глава полиции Киевской в области Андрей Небытов.

Есть разрушения в Кривом Роге Днепропетровской области. Из-за обстрелов на четырех шахтах под землей застряли около 500 шахтеров, спасатели их поднимают на поверхность.

В Львовской области есть попадание в объект энергетической инфраструктуры. “80% Львова остается без света. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена подача тепла. Горячей воды нет. Наши коммунальщики уже запускают дизель-генераторы”, — подчеркнул мэр города Андрей Садовый. В результате атаки один человек был тяжело ранен, его прооперировали медики. Больница в тот момент работала на генераторах.

Части Яворивского, Золочевского и Червоноградского районов Львовской областитакже остались без электроэнергии, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

В результате ударов по территории Львовской области мобильные операторы ограничили работу некоторых сервисов, чтобы сэкономить электроэнергию и обеспечить возможность совершать звонки.

В Ковельском районе Волынской есть попадание по объекту энергетической инфраструктуры, информацию о потерпевших выясняют, сообщил руководитель ОВА Юрий Погуляйко. Он предупредил о возможных перебоях с электроснабжением на территории области.

Есть также попадания в объекты критической инфраструктуры в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской, Житомирской, Харьковской и Полтавской областях.

Последствия

Обстрелы состоялись прямо во время саммита Большой двадцатки на Бали и в разгар разговоров о мирных переговорах с Россией. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, комментируя обстрелы, заявил, что российский диктатор Владимир Путин снова показал свою слабость.

Клеверли подчеркнул, что Путин проигрывает не только на поле боя, но и в дипломатии.

"Россия бьет смертоносными ракетами по мирным украинским городам, разрушает жилые дома и объекты энергетической инфраструктуры. Я жду принципиальной реакции саммита Группы двадцати. И, пожалуйста, избегайте "призывов к обеим сторонам". Станьте на сторону людей, а не военных преступников", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Во время атаки россиян Кулеба оказался в убежище вместе со своим коллегой из Нидерландов Вопке Хукстра.

"На это может быть только один ответ. И это продолжать - продолжать поддерживать Украину, продолжать доставлять оружие, продолжать работать над правосудием, продолжать работать над предоставлением гуманитарной помощи. Во всяком случае, это лишь огромный мотиватор, чтобы оставаться плечом к плечу", - сказал Хукстра о ракетной атаке.