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Новости
Украина
16 ноября 22, 14:11
Признаков нападения на Польшу нет - Дуда
Дуда
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У Варшавы нет доказательств, что ракеты, упавшие в Пшеводове, были выпущены российской стороной.

Падение ракет на территории Польши во время массированного удара России по Украине не связано с преднамеренным нападением. Об этом 16 ноября заявил польский лидер Анджей Дуда после заседания Совета национальной безопасности страны.

"Мы имеем дело с чрезвычайными событиями, связанными с массированным ударом России по Украине. К сожалению, огромная часть ракет была выпущена в сторону Западной Украины ", - указал Дуда.

По его словам, есть много признаков того, что в Польше упала ракета ПВО.

"Нет никаких признаков того, что это было умышленное нападение на Польшу. Вероятно, это была ракета С-300 российского производства. Сейчас у нас нет доказательств того, что это была ракета, выпущенная российской стороной", - подчеркнул президент.

Он заверил, что Варшава "находится в прямом контакте с союзниками по НАТО" и призвал жителей восточной части страны "не беспокоиться" из-за усиления присутствия служб и армии".

"Мы приняли это решение специально. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие - наша безопасность обеспечена... Силы НАТО и наши подразделения приведены в боевую готовность", - отметил Дуда.

Напомним, 15 ноября две неопознанные ракеты упали в районе села Пшеводов Люблинского воеводства на границе с Украиной. Они попали в зерносушилки и привели к гибели двух человек. 

В МИД Польши заявили, что снаряды - российского производства.

Минобороны РФ отрицает причастность к инциденту. В ведомстве утверждают, что удары 15 ноября наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы.  

Генсек НАТО Йенс Столтенберг созвал встречу Североатлантического совета из-за взрыва в Польше.
Korrespondent
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