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Новости
Украина
16 ноября 22, 14:15
Военные уточнили данные по ракетной атаке России
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Оккупанты атаковали Украину 96 крылатыми ракетами, управляемыми авиационными ракетами и дронами трех типов.
Оккупанты атаковали Украину 96 крылатыми ракетами, управляемыми авиационными ракетами и дронами трех типов.

Во вторник Россия выпустила по Украине 96 крылатых ракет. Из них 75 удалось сбить, сообщает командование Воздушных сил ВСУ в среду, 16 ноября.

"По уточненной информации 15 ноября 2022 года оккупанты атаковали Украину 96 крылатыми ракетами воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Калибр), управляемыми авиационными ракетами Х-59, ударными дронами Shahed-136/131, Орион, Орлан-10", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что силами ПВО было сбито 75 крылатых ракет (Х-101, Х-555, Калибр), две управляемые авиационные ракеты Х-59, 10 Shahed-136/131, один БПЛА Орион и один Орлан-10.

Напомним, 15 ноября Россия нанесла самый массированный удар по Украине за время войны. Основное количество ракет было направлено на энергетическую инфраструктуру страны.
Korrespondent
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