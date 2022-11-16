Военные уточнили данные по ракетной атаке России

Во вторник Россия выпустила по Украине 96 крылатых ракет. Из них 75 удалось сбить, сообщает командование Воздушных сил ВСУ в среду, 16 ноября.

"По уточненной информации 15 ноября 2022 года оккупанты атаковали Украину 96 крылатыми ракетами воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Калибр), управляемыми авиационными ракетами Х-59, ударными дронами Shahed-136/131, Орион, Орлан-10", – говорится в сообщении.





При этом отмечается, что силами ПВО было сбито 75 крылатых ракет (Х-101, Х-555, Калибр), две управляемые авиационные ракеты Х-59, 10 Shahed-136/131, один БПЛА Орион и один Орлан-10.





Напомним, 15 ноября Россия нанесла самый массированный удар по Украине за время войны. Основное количество ракет было направлено на энергетическую инфраструктуру страны.



