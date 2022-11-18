Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
37.78
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
17 ноября 22, 21:22
Враг ударил по инфраструктуре шести городов
война
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В течение суток враг нанес пять авиационных и 25 ракетных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Российские оккупанты, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, нанесли ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Днепр и Одесса, Балаклея на Харьковщине, Вольнянск Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Очаков на Николаевщине. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 17 ноября.

По уточненной информации, Силы обороны на разных направлениях сбили две крылатые ракеты, две управляемые авиационные ракеты и пять БпЛА Шахед-136.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении - из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Амбарне, Глубокое, Двухлетняя, Землянки, Колодязное, Красное, Купянск, Старица, Стрелка и Фиголовка Харьковской области; 

на Купянском и Лиманском направлениях - по разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Песчаное и Табаевка Харьковской области; Грековка, Новоселовское, Площадка и Стельмаховка в Луганской и Колодец и Торское Донецкой области; 

на Бахмутском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Зеленополье, Клищиевка, Опросное, Раздолевка, Соледарь и Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении - из разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Невельское, Нью-Йорк и Первомайское Донецкой области; 

на Новопавловском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времовка, Угледар и Пречистовка Донецкой области; 

на Запорожском направлении - со всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Новоандреевка, Новониколаевка, Ольговское и Павловка Запорожской области и Ильинка и Красногригорьевка Днепропетровской области; 

на Криворожском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Качкаровки, Михайловки и Осокоровки Херсонской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам, в частности, подверглись районы населенных пунктов Антоновка, Зеленовка, Николаевка, Херсон и Чернобаевка Херсонской области.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили три пункта управления, 17 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, пять складов боеприпасов и три других важных объекта противника.

Ранее в Генштабе озвучили, где могут наступать войска РФ. Противник перекидывает войска на некоторые направления, но украинская армия принимает соответствующие меры.
Korrespondent
Ещё по теме:
Обстрел нефтебазы в Тернополе. Ситуация в регионах
Обстрел Очакова: семеро погибших, еще 20 человек ранены
Арестовано имущество, принадлежащей супруге Медведчука
РФ обстреляли Очаков запрещенными кассетными боеприпасами
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украинские эксперты прибыли в Польшу - Кулеба
noimageУ Кулебы сравнили РФ с ИГИЛ после признания Пескова
Лента новостей