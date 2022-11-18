Враг ударил по инфраструктуре шести городов

Российские оккупанты, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, нанесли ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Днепр и Одесса, Балаклея на Харьковщине, Вольнянск Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Очаков на Николаевщине. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 17 ноября.
По уточненной информации, Силы обороны на разных направлениях сбили две крылатые ракеты, две управляемые авиационные ракеты и пять БпЛА Шахед-136.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:на Слобожанском направлении - из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Амбарне, Глубокое, Двухлетняя, Землянки, Колодязное, Красное, Купянск, Старица, Стрелка и Фиголовка Харьковской области;
На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам, в частности, подверглись районы населенных пунктов Антоновка, Зеленовка, Николаевка, Херсон и Чернобаевка Херсонской области.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили три пункта управления, 17 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, пять складов боеприпасов и три других важных объекта противника.
Ранее в Генштабе озвучили, где могут наступать войска РФ. Противник перекидывает войска на некоторые направления, но украинская армия принимает соответствующие меры.