Враг ударил по инфраструктуре шести городов

Российские оккупанты, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, нанесли ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Днепр и Одесса, Балаклея на Харьковщине, Вольнянск Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Очаков на Николаевщине. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 17 ноября.

По уточненной информации, Силы обороны на разных направлениях сбили две крылатые ракеты, две управляемые авиационные ракеты и пять БпЛА Шахед-136.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:





на Купянском и Лиманском направлениях - по разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Песчаное и Табаевка Харьковской области; Грековка, Новоселовское, Площадка и Стельмаховка в Луганской и Колодец и Торское Донецкой области;





на Бахмутском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Зеленополье, Клищиевка, Опросное, Раздолевка, Соледарь и Яковлевка Донецкой области;





на Авдеевском направлении - из разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Невельское, Нью-Йорк и Первомайское Донецкой области;





на Новопавловском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времовка, Угледар и Пречистовка Донецкой области;





на Запорожском направлении - со всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Новоандреевка, Новониколаевка, Ольговское и Павловка Запорожской области и Ильинка и Красногригорьевка Днепропетровской области;



