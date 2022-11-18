Украинские эксперты прибыли в Польшу - Кулеба

Украинские эксперты прибыли в Польшу, чтобы принять участие в расследовании инцидента связанного с падением ракеты. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Twitter-аккаунте.

"Украина и Польша открыто и конструктивно будут взаимодействовать по инциденту, вызванного ракетным террором РФ против Украины. Наши эксперты уже в Польше. Ожидаем быстрый доступ во взаимодействии с польскими правоохранителями к месту инцидента", - отметил он.

Он также сообщил, что провел телефонный разговор со своим польским коллегой Збигневом Рау. Главы обоих министерств обсудили расследование падения ракеты в польском поселке Пшеводув.

Напомним, в канцелярии президента Польши сообщили, что в расследовании инцидента с падением ракеты в польском селе Пшеводув примут участие эксперты из Украины.



