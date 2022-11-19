В Запорожье РФ ударила по объекту инфраструктуры

В Запорожье вечером в пятницу, 18 ноября, прозвучало несколько громких взрывов. В это время в городе была объявлена воздушная тревога, сообщает Суспільне.

По данным СМИ, местные жители слышали по меньшей мере пять громких взрывов. Горожан просят до окончания воздушной тревоги не покидать укрытия.

Позже глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что российские военные нанесли ракетный удар по промышленному объекту инфраструктуры Запорожья.

Он добавил, что на месте работают спасатели и пообещал обнародовать детали позже.

Напомним, в ночь на 17 ноября в результате удара по Вольнянскому району Запорожской области ракета попала в двухэтажный дом. Позже сообщалось, что из-под завалов достали тела уже шестерых погибших.