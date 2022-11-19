Украина вернула из плена морских пехотинцев

Из плена РФ домой вернулись троих морских пехотинцев. Об этом сообщают ВМС ВС Украины.

"Из российского плена освобождены трое военнослужащих отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины. Освобожденным военнослужащим была оказана первоочередная медицинская, психологическая помощь", - сказано в сообщении.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ Украина вернула из российского плена 1183 своих граждан.

Как сообщалось, сегодня, 19 ноября, вступает в силу Закон, которым предусматривается, что период пребывания в плену будет засчитываться в страховой пенсионный стаж, а также в страховой стаж работы во вредных условиях, что дает право на назначение льготной пенсии.