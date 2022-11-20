Зеленский подвел итоги визита Сунака в Украину

Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, который впервые прибыл в Украину с визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 19 ноября.

Зеленский отметил, что визит Сунака стал чрезвычайно содержательным и полезным для обоих государств.

"Прежде всего, я благодарю Премьер-министра за принципиальную поддержку Украины и за максимальную конструктивность в наших переговорах. Мы сегодня обсудили все вопросы, которые важны для наших стран и для глобальной безопасности", – сказал президент в заявлении по результатам переговоров с Риши Сунаком.





Зеленский проинформировал британского премьера о последствиях российских ракетных ударов. В частности, по его словам, по состоянию на сегодня повреждено около половины украинской энергетической инфраструктуры.





"Этот российский террор – не просто очередное издевательство врага над украинцами, но и проявление крайне циничной российской антиевропейской, античеловеческой политики. Украинская энергогенерация может не только полностью обеспечивать нашу страну, но и быть стабилизирующим элементом для общеевропейского энергорынка. Российские удары направлены в том числе и на то, чтобы разрушить наше энергетическое соединение с энергосистемой Европы. Поэтому каждый удар по украинской энергетике – это удар по энергетической безопасности всего континента", – заявил президент Украины и добавил, что Россия начала наносить удары также по объектам газодобычи.





В ходе встречи стороны обсудили возможности защиты украинской и европейской энергетической безопасности.





"Я чрезвычайно благодарен за те предложения, о которых сказал господин Риши Сунак и его команда. Они содержательные, подготовленные. Очень благодарны и рассчитываем на вас", – отметил Владимир Зеленский.





Он также подчеркнул важность максимально эффективного ограничения экспортной цены на российские энергоресурсы, которое должно заработать в ближайшее время. Ведь Россия должна испытать такие же болезненные потери, как те, к которым она приводит.





"Конечно, обсудили сегодня и наши возможности в защите украинского неба, а также оборонное сотрудничество в целом. Я благодарю господина премьер-министра за полное понимание наших потребностей и полную готовность помогать", – сказал президент Украины.





Собеседники также подробно обсудили совместные международные усилия ради мира, в частности украинскую формулу мира.





Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили вопросы участия Великобритании в восстановлении Украины. Зеленский поблагодарил Сунака за оказанную помощь, в частности Фонду энергетической поддержки Украины.





Лидеры также рассмотрели форматы сотрудничества и конкретные шаги по обеспечению продовольственной безопасности. Среди прочего речь шла о реализации двух проектов: экспортной зерновой инициативы и гуманитарной инициативы Grain from Ukraine.





"Верю, что вместе с Британией сможем оказать существенную помощь самым бедным странам мира, в частности в Африке и Азии", – рассказал глава государства.





В контексте углубления экономического сотрудничества Владимир Зеленский выразил благодарность Великобритании за лидерство в открытии рынка для Украины. Также президент и премьер обсудили введение страхования военных рисков для инвестиций в Украину и заключение нового амбициозного соглашения о цифровой торговле между двумя странами.





Кроме того, Владимир Зеленский отметил важность достижения договоренностей относительно гарантий безопасности для Украины, пока наше государство не является членом НАТО.





Напомним, Риши Сунак во время визита в Киев пообещал новый пакет военной помощи Украине, который включит системы ПВО на общую сумму 50 млн фунтов.