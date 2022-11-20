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Новости
Украина
19 ноября 22, 19:49
Враг обстрелял точку выдачи гумпомощи под Херсоном
Херсон
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Коварный обстрел был проведен по поселку городского типа Белозерка, отметили в Офисе президента.

В Херсонской области российские агрессоры обстреляли точку выдачи гуманитарной помощи во время раздачи хлеба. Ранения получили пять человек, сообщил Офис президента в субботу, 19 ноября.

"Российские террористы обстреляли гуманитарную точку при раздаче хлеба. Произошло это в Белозерке Херсонской области. В результате коварного обстрела ранены пять человек", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что вчера, 18 ноября, на отрезке дороги между населенными пунктами Берислав-Змиевка автомобиль наехал на мину. Один человек погиб, один – травмирован.

Накануне стало известно, что на Херсонщине расследуют расстрел оккупантами семи мирных жителей в одном из сел. Дом с погибшими был взорван.

На Херсонщине обнаружили тела 63 замученных оккупантами людей
Korrespondent
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