Враг обстрелял точку выдачи гумпомощи под Херсоном

В Херсонской области российские агрессоры обстреляли точку выдачи гуманитарной помощи во время раздачи хлеба. Ранения получили пять человек, сообщил Офис президента в субботу, 19 ноября.

"Российские террористы обстреляли гуманитарную точку при раздаче хлеба. Произошло это в Белозерке Херсонской области. В результате коварного обстрела ранены пять человек", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что вчера, 18 ноября, на отрезке дороги между населенными пунктами Берислав-Змиевка автомобиль наехал на мину. Один человек погиб, один – травмирован.

Накануне стало известно, что на Херсонщине расследуют расстрел оккупантами семи мирных жителей в одном из сел. Дом с погибшими был взорван.

На Херсонщине обнаружили тела 63 замученных оккупантами людей