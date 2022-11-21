РФ уже выпустила по Украине более 4700 ракет

С начала полномасштабного вторжения Россия применила против Украины более 4700 ракет, заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам Международной организации Франкофонии.

"Сегодня 270-й день полномасштабной войны. Более 4700 ракет применила Россия. Сотни наших городов просто сожжены. Тысячи людей погибли. Сотни тысяч силой депортированы в Россию. Миллионы уехали из Украины в другие страны, спасаясь от войны", - заявил Зеленский.

Президент также сообщил, что в минувший вторник Россия осуществила почти сто ракетных ударов, в результате чего без электроэнергии остались более 20 миллионов человек.

"Знаете, что такое этот ракетный удар? Это более 20 миллионов человек без света. Такой был вред энергосистеме, такое было срочное аварийное отключение. Отключились и реакторы на двух наших атомных станциях – из-за ракетного поражения энергетики", - сказал он.

Напомним, что в воскресенье, 20 ноября, ВСУ отразили атаки россиян в районе 7 населенных пунктов.