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Украина
20 ноября 22, 23:21
Освобождение Луганщины не будет быстрым - ВСУ
война
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Оккупанты в Луганской области успели подготовиться в инженерном плане, часть российских войск после отступления из Харьковской области и Лимана (Донецкая область) была перекинута в Луганскую область.
Оккупанты в Луганской области успели подготовиться в инженерном плане, часть российских войск после отступления из Харьковской области и Лимана (Донецкая область) была перекинута в Луганскую область.

Операция по освобождению Луганской области не будет быстрой, поскольку на этом направлении оккупанты давно укрепились за счет боевиков так называемой "ЛНР" и сил, ранее находившихся в Харьковской области^ сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"У врага там было образование, это так называемое "ЛНР", которое он использовал в качестве плацдарма для подготовки нападения на нас, в том числе создав там этот корпус "народной милиции ЛНР". Он под руководством российских офицеров готовился к войне постоянно, тренировался, когда была Операция объединенных сил", — объяснил спикер.

Он отметил, что оккупанты в Луганской области успели подготовиться также в инженерном плане. По его словам, часть российских войск после отступления из Харьковской области и Лимана  (Донецкая область) была перекинута в Луганскую область.

В связи с этим ВСУ на этом направлении не идут в лобовые атаки. Украинские подразделения атакуют врага высокоточными ударами, а затем оперативно переходят к контратакам.

"Мы максимально их поражаем сначала огнем, в том числе высокоточными боеприпасами, и только появляется возможность, как это было в последний раз в Макеевке, мы освобождаем достаточно быстро. Просто для этого нужно время", — подчеркнул Череватый.

Напомним, что командование российских войск планирует перебросить отдельные подразделения, выведенные в ходе отступления на Херсонщине, для продолжения боевых действий в Донецкой и Луганской областях.
Korrespondent
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