Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 21 ноября

1. Столтенберг: НАТО исчерпал большую часть запасов оружия, нужно нарастить производство. НАТО необходимо активизировать свой военный потенциал, чтобы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, сказал генсек Альянса.

2. В Киеве аварийные отключения света, графики не действуют. В Киеве применены экстренные аварийные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована.

3. Иран предупредили. Если РФ получит его ракеты, Израиль может дать ВСУ современное оружие. Украина может получить высокотехнологичные ракеты от Израиля, если Иран поставит России баллистические ракеты, сообщил советник по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата.

4. У Зеленского заверили, что нет необходимости уезжать из страны из-за отключения света. Кирилл Тимошенко заявил, что "выезжать никуда не надо, все починим и все стабилизируем" .

5. Норвегия дает почти $200 млн на закупку газа для Украины. Правительство Норвегии решило помочь Украине с закупкой газа на зиму, предоставив финансирование в размере 2 млрд норвежских крон .

6. Нужно победить Путина сейчас, чтобы не заплатить потом куда больше – Столтенберг. Несмотря на то, что РФ "продолжает сталкиваться с неудачей за неудачей" в своей войне на уничтожение Украины, а украинцы продолжают освобождать территорию от оккупации, "было бы большой ошибкой недооценивать Россию", и союзники должны настроиться на долгосрочную поддержку Украины, заявил генсек НАТО.

7. У Республиканцев заверили — помощь Украине не будет уменьшаться. США могут ее увеличить. Сенатор-республиканец Джим Риш заявил, что помощь Украине со стороны США не будет уменьшаться, несмотря на то, что его партия получила большинство в Палате представителей по результатам промежуточных выборов.

8. Парламентская ассамблея НАТО признала Россию при нынешнем режиме террористической. В принятых резолюциях говорится, что страны НАТО должны привлечь российских лидеров к ответственности за военные преступления, в том числе путем создания специального международного трибунала для расследования преступления агрессии против Украины .

Депутаты признали, что страны альянса должны "увеличить военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины, в том числе путем ускорения поставок оружия, необходимого Украине для защиты".





Кроме того, ассамблея призвала союзников "четко заявить, что российское государство при нынешнем режиме является террористическим".





В принятых резолюциях говорится, что страны НАТО должны привлечь российских лидеров к ответственности за военные преступления, в том числе путем создания специального международного трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.





"Украинцы каждый день борются за свои демократические ценности и за свое демократическое будущее. Мы должны поддерживать их; мы должны поддерживать их столько, сколько нужно для победы. И мы победим", – заявил президент ПА НАТО Джерри Коннолли.





Глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев заявил, что принятие резолюции – это важный политический шаг, потому что он отражает настроения в западных парламентских кругах, а следовательно, влияет на руководство стран в принятии решений.