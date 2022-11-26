Возросло количество пострадавших из-за удара по Киевщине

Число пострадавших в результате попадания вражеских ракет в Киевской области в среду, 23 ноября, возросло до 35, среди пострадавших - шестеро детей. Об этом в Telegram сообщил начальник полиции области Андрей Небитов.

"35 пострадавших, из них четыре человека погибли при попадании ракеты на Вышгородщине. Таковы последние данные относительно вражеских обстрелов. Хуже всего - среди пострадавших шестеро детей, самой маленькой девочке пять лет. К счастью, у малышей легкие телесные повреждения, но мы понимаем, насколько тяжелыми останутся психологические травмы. Взрывом повреждены еще четыре дома”, - заявил Небитов.

Он отметил, что полиция продолжает оказывать помощь.

“Мы находимся по всему периметру, у каждого подъезда. Мы не допустим фактов мародерства”, - уточнил чиновник.

Напомним, ранее было известно, что в результате попадания вражеской ракеты в Вышгородском районе Киевской области четыре человека погибли, 27 - пострадали.