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Украина
23 ноября 22, 22:48
Возросло количество пострадавших из-за удара по Киевщине
Киев
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Среди пострадавших шестеро детей, самой маленькой девочке пять лет. К счастью, у малышей легкие телесные повреждения.

Число пострадавших в результате попадания вражеских ракет в Киевской области в среду, 23 ноября, возросло до 35, среди пострадавших - шестеро детей. Об этом в Telegram сообщил начальник полиции области Андрей Небитов.

"35 пострадавших, из них четыре человека погибли при попадании ракеты на Вышгородщине. Таковы последние данные относительно вражеских обстрелов. Хуже всего - среди пострадавших шестеро детей, самой маленькой девочке пять лет. К счастью, у малышей легкие телесные повреждения, но мы понимаем, насколько тяжелыми останутся психологические травмы. Взрывом повреждены еще четыре дома”, - заявил Небитов.

Он отметил, что полиция продолжает оказывать помощь.

“Мы находимся по всему периметру, у каждого подъезда. Мы не допустим фактов мародерства”, - уточнил чиновник.

Напомним, ранее было известно, что в результате попадания вражеской ракеты в Вышгородском районе Киевской области четыре человека погибли, 27 - пострадали.
Korrespondent
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