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Новости
Украина
23 ноября 22, 22:50
Залужный: Враг ударил ракетами Х-101/Х-555 и Калибр
Залужный
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Главнокомандующий ВСУ отреагировал на ракетный удар РФ по Украине, который враг нанес 23 ноября.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный эмоционально отреагировал на нынешний ракетный удар россиянами по Украине. Он заявил, что оккупанты не в состоянии воевать с ВСУ, поэтому ведет войну с мирным населением, теплоэлектростанциями и младенцами.

"Сегодня страна-террорист Российская Федерация нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры нашего государства. Будучи невозможным одолеть Вооруженные Силы Украины, противник ведет войну с мирными гражданами, теплоэлектростанциями, лечебными учреждениями и даже младенцами", - написал Залужный в Telegram.

По словам Залужного, во время сегодняшней атаки враг совершил 67 пусков крылатых ракет воздушного (Х-101/Х-555) и морского базирования (Калибр). Силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны уничтожена 51 крылатая ракета, а также пять дронов-камикадзе типа Ланцет. Только по Киеву было выпущено 30 ракет, 20 из них уничтожены.

"Спасибо военнослужащим, чей профессионализм спасает жизнь. Вы являетесь образцом для всего мира. То, что вы делаете в условиях постоянной нехватки вооружения, техники, боеприпасов, - на грани возможного. Благодарю страны-партнеры за предоставленные системы ПВО и ПРО, прикрывающие небо над нами. Мир в Европе напрямую зависит от устойчивости и защищенности Украины", - резюмировал главнокомандующий.

Напомним, в результате ракетных обстрелов Киевщины 23 ноября погибли трое мирных жителей, еще десять ранены. На месте "прилетов" работают спасатели.
Korrespondent
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