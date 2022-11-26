Залужный: Враг ударил ракетами Х-101/Х-555 и Калибр

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный эмоционально отреагировал на нынешний ракетный удар россиянами по Украине. Он заявил, что оккупанты не в состоянии воевать с ВСУ, поэтому ведет войну с мирным населением, теплоэлектростанциями и младенцами.

"Сегодня страна-террорист Российская Федерация нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры нашего государства. Будучи невозможным одолеть Вооруженные Силы Украины, противник ведет войну с мирными гражданами, теплоэлектростанциями, лечебными учреждениями и даже младенцами", - написал Залужный в Telegram.

По словам Залужного, во время сегодняшней атаки враг совершил 67 пусков крылатых ракет воздушного (Х-101/Х-555) и морского базирования (Калибр). Силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны уничтожена 51 крылатая ракета, а также пять дронов-камикадзе типа Ланцет. Только по Киеву было выпущено 30 ракет, 20 из них уничтожены.

"Спасибо военнослужащим, чей профессионализм спасает жизнь. Вы являетесь образцом для всего мира. То, что вы делаете в условиях постоянной нехватки вооружения, техники, боеприпасов, - на грани возможного. Благодарю страны-партнеры за предоставленные системы ПВО и ПРО, прикрывающие небо над нами. Мир в Европе напрямую зависит от устойчивости и защищенности Украины", - резюмировал главнокомандующий.

Напомним, в результате ракетных обстрелов Киевщины 23 ноября погибли трое мирных жителей, еще десять ранены. На месте "прилетов" работают спасатели.