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Новости
Украина
23 ноября 22, 22:51
Зеленский требует срочно созвать Совбез ООН
Владимир Зеленский
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Президент поручил послу Украины в ООН обратиться с запросом о безотлагательном созыве Совета безопасности ООН.

В связи с масштабными российскими ударами 23 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил направить запрос о созыве Совета безопасности ООН. Об этом он сообщил в Twitter.

"Поручил послу Украины в ООН обратиться с запросом о безотлагательном созыве Совета безопасности ООН после сегодняшних российских ракетных обстрелов. Убийство гражданского населения, уничтожение критической инфраструктуры - это терроризм, и Украина и дальше будет требовать от мира решительной реакции на эти преступления", - отметил глава государства.

По информации российских СМИ со ссылкой на заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, заседание по Украине запланировано на 23:00 по киевскому времени. Заявлено включение президента Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский заявил, что сегодняшними ракетными ударами Россия в очередной раз доказала, что является страной-спонсором терроризма.

Напомним, в среду, 23 ноября, россияне выпустили по Украине 70 ракет и 5 дронов.
Korrespondent
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