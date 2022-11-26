Зеленский требует срочно созвать Совбез ООН

В связи с масштабными российскими ударами 23 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил направить запрос о созыве Совета безопасности ООН. Об этом он сообщил в Twitter.

"Поручил послу Украины в ООН обратиться с запросом о безотлагательном созыве Совета безопасности ООН после сегодняшних российских ракетных обстрелов. Убийство гражданского населения, уничтожение критической инфраструктуры - это терроризм, и Украина и дальше будет требовать от мира решительной реакции на эти преступления", - отметил глава государства.

По информации российских СМИ со ссылкой на заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, заседание по Украине запланировано на 23:00 по киевскому времени. Заявлено включение президента Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский заявил, что сегодняшними ракетными ударами Россия в очередной раз доказала, что является страной-спонсором терроризма.

Напомним, в среду, 23 ноября, россияне выпустили по Украине 70 ракет и 5 дронов.