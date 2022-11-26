Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 24 ноября

1. РФ готовится к обострению на границе. Якобы НАТО и Украина хотят ее захватить – Генштаб. Противник распространяет информацию и готовит свои войска к так называемому возможному обострению обстановки в период с 23 по 28 ноября на российско-украинской границе, сообщил Громов.

2. Европарламент одобрил кредит Украине на 18 млрд евро. Слово – за Советом ЕС. 18 млрд евро планируют выплачивать ежеквартальными платежами. Они должны покрыть половину ежемесячных потребностей Украины, которые составляют 3-4 млрд евро.

3. Зеленский на заседании ПА ОБСЕ: Мы видим в Украине, кто реально помогает, а кто делает вид. Зеленский раскритиковал деятельность Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и призвал исключить оттуда страну-террориста Россию.

4. В результате последней ракетной атаки России погибли 10 человек, около 50 пострадали. 10 человек погибли и около 50 пострадали в результате вчерашнего ракетного удара России по территории Украины. Также пострадали восемь энергообъектов, сообщил генпрокурор Костин.

5. Из российского плена вернули 50 украинских воинов. Сегодня Украине удалось вернуть из российского плена 50 украинских воинов. Это 20 нацгвардейцев, 12 бойцов из Военно-морских сил, 10 – из Вооруженных Сил, шесть – из Госпогранслужбы, двое – из терробороны.

6. Резолюция Европарламента по Беларуси: Лукашенко должен предстать перед трибуналом за войну. Европейский парламент принял резолюцию, в которой заявлено, что режим беларуского диктатора Александра Лукашенко несет такую же ответственность за войну против Украины, как и РФ, и Лукашенко должен предстать перед международным трибуналом.