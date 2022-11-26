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Украина
24 ноября 22, 21:53
Россияне ударили по Херсону, четыре человека погибли
война
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В результате обстрелов загорелась многоэтажка, российские снаряды попали и на детскую площадку, сообщил глава Херсонской ОВА

Российские оккупанты снова обстреляли Херсон, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич и показал видео с места трагедии.

По данным главы ОВА, около 17:00 российские оккупанты из артиллерии и реактивных систем залпового огня открыли огонь по жилому району города.

В результате обстрелов загорелась многоэтажка, российские снаряды попали и на детскую площадку.

Янушевич сообщил о 10 пострадавших в результате обстрела, четверо из которых погибли.

Напомним, 11 ноября украинские спецподразделения вошли в Херсон, в центре города подняли государственные флаги.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что жителям Херсона можно выехать из города на зиму. 

После освобождения от россиян Херсона и населенных пунктов области оккупанты регулярно обстреливают эту территорию. 
liga.net
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