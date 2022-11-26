Россияне ударили по Херсону, четыре человека погибли

Российские оккупанты снова обстреляли Херсон, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич и показал видео с места трагедии.

По данным главы ОВА, около 17:00 российские оккупанты из артиллерии и реактивных систем залпового огня открыли огонь по жилому району города.

В результате обстрелов загорелась многоэтажка, российские снаряды попали и на детскую площадку.

Янушевич сообщил о 10 пострадавших в результате обстрела, четверо из которых погибли.





Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что жителям Херсона можно выехать из города на зиму.





После освобождения от россиян Херсона и населенных пунктов области оккупанты регулярно обстреливают эту территорию.