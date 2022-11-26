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Новости
Украина
25 ноября 22, 14:17
РФ не удержит левобережную Херсонщину - ОК Юг
Наталья Гуменюк
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Россияне не смогут удержаться на временно оккупированной части Херсонской области, считает Наталья Гуменюк.

Российские оккупанты не смогут удержать временно захваченную левобережную часть Херсонской области, после того, как ВСУ удачно провели контрнаступление на правобережье региона. Об этом сообщила руководитель пресс-центра оперативного командования (ОК) Юг Наталья Гуменюк в эфире телеканала Эспрессо в пятницу, 25 ноября.

По ее словам, вражеские войска начали осознавать это, как и то, что их стратегия провальна, сразу после потери Херсона.

В то же время, ВСУ продолжают устанавливать огневой контроль над транспортными артериями оккупантов в области, отметила она

"На правом берегу Днепра они построили эшелонированную оборону, по которой и отступали. Так же сейчас враг обустраивает оборонные позиции на левом берегу Днепра. Противник заминировав береговую линию и обустраивает огневые позиции вглубь на 15-20 км. И уже сейчас аж до Армянска (временно оккупированная АР Крым). Потому что понимает, что они им пригодятся", - рассказала Гуменюк.

Она также добавила, что о провалах планов россиян, свидетельствуют и их заявления о том, что якобы "все под контролем".

Отметим, ВСУ не подтвердили информацию о взятии Кинбурнской Косы и Олешек на левом берегу Херсона. 

Перед этим в соцсетях появились сообщения о якобы освобождении Олешек и Кинбурнской косы.
Korrespondent
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