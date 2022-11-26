РФ не удержит левобережную Херсонщину - ОК Юг

Российские оккупанты не смогут удержать временно захваченную левобережную часть Херсонской области, после того, как ВСУ удачно провели контрнаступление на правобережье региона. Об этом сообщила руководитель пресс-центра оперативного командования (ОК) Юг Наталья Гуменюк в эфире телеканала Эспрессо в пятницу, 25 ноября.

По ее словам, вражеские войска начали осознавать это, как и то, что их стратегия провальна, сразу после потери Херсона.

В то же время, ВСУ продолжают устанавливать огневой контроль над транспортными артериями оккупантов в области, отметила она

"На правом берегу Днепра они построили эшелонированную оборону, по которой и отступали. Так же сейчас враг обустраивает оборонные позиции на левом берегу Днепра. Противник заминировав береговую линию и обустраивает огневые позиции вглубь на 15-20 км. И уже сейчас аж до Армянска (временно оккупированная АР Крым). Потому что понимает, что они им пригодятся", - рассказала Гуменюк.

Она также добавила, что о провалах планов россиян, свидетельствуют и их заявления о том, что якобы "все под контролем".

Отметим, ВСУ не подтвердили информацию о взятии Кинбурнской Косы и Олешек на левом берегу Херсона.

Перед этим в соцсетях появились сообщения о якобы освобождении Олешек и Кинбурнской косы.