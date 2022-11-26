Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 25 ноября

1. Большинство опытных военных РФ мертвы. В интересах Украины сохранить темп зимой – Уоллес
В интересах хорошо экипированных на зиму ВСУ продолжать контрнаступление на позиции российских оккупантов в холодный период, считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
2. Основной удар врага – на Бахмут. Бьют через Днепр из артиллерии, танков и РСЗО – Генштаб
Точкой основного приложения усилий российских оккупантов на всей протяженности многокилометровой линии фронта остаются Бахмутское и Авдеевское направления на Донбассе, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На указанных участках враг "сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий", отмечают в командовании Сил обороны Украины.
3. Байден уверен, что республиканцы продолжат поддерживать Украину
Американский президент Джо Байден считает, что после недавних выборов в США Конгресс по-прежнему будет оказывать помощь Украине, несмотря на антиукраинские заявления некоторых республиканцев.
4. Украина снова соединена с энергосистемой ЕС, плановые графики могут ввести через 1-2 дня
Сложнейший этап после последней атаки россиян украинская энергосистема уже прошла. Все области запитаны, энергосистема снова соединена с энергосистемой Евросоюза, сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
5. Зеленский: Кто-то предложит мирный способ деоккупации Крыма? Если нет – не тратьте время
Если гипотетический мирный договор между Украиной и страной-оккупантом Россией не предполагает ухода захватчиков из Крыма, полуостров будет возвращен военным путем, заявил президент Владимир Зеленский.
6. Поражение России означает безопасность для всей Европы – Анджей Дуда
Поражение России в ее агрессии против Украины означает возвращение безопасности для Европы, заявил в выступлении на саммите Вышеградской четверки президент Польши Анджей Дуда.
7. России теперь сложнее наступать, она потратила две трети боеприпасов – разведка Эстонии
Россия уже израсходовала в Украине две трети своего запаса боеприпасов и из-за этого вынуждена снизить наступательную активность, сообщил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг.
8. СБУ обыскала помещения УПЦ МП под Черновцами: там тоже "русский мир"
Служба безопасности Украины обыскала помещения УПЦ Московского патриархата в Черновицкой области. Обнаружены методички из Москвы, российское гражданство и удостоверения оккупантов.