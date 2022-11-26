Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 25 ноября

1. Большинство опытных военных РФ мертвы. В интересах Украины сохранить темп зимой – Уоллес

В интересах хорошо экипированных на зиму ВСУ продолжать контрнаступление на позиции российских оккупантов в холодный период, считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

2. Основной удар врага – на Бахмут. Бьют через Днепр из артиллерии, танков и РСЗО – Генштаб

Точкой основного приложения усилий российских оккупантов на всей протяженности многокилометровой линии фронта остаются Бахмутское и Авдеевское направления на Донбассе, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На указанных участках враг "сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий", отмечают в командовании Сил обороны Украины.







3. Байден уверен, что республиканцы продолжат поддерживать Украину

Американский президент Джо Байден считает, что после недавних выборов в США Конгресс по-прежнему будет оказывать помощь Украине, несмотря на антиукраинские заявления некоторых республиканцев.

4. Украина снова соединена с энергосистемой ЕС, плановые графики могут ввести через 1-2 дня

Сложнейший этап после последней атаки россиян украинская энергосистема уже прошла. Все области запитаны, энергосистема снова соединена с энергосистемой Евросоюза, сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

5. Зеленский: Кто-то предложит мирный способ деоккупации Крыма? Если нет – не тратьте время

Если гипотетический мирный договор между Украиной и страной-оккупантом Россией не предполагает ухода захватчиков из Крыма, полуостров будет возвращен военным путем, заявил президент Владимир Зеленский.

6. Поражение России означает безопасность для всей Европы – Анджей Дуда

Поражение России в ее агрессии против Украины означает возвращение безопасности для Европы, заявил в выступлении на саммите Вышеградской четверки президент Польши Анджей Дуда.

7. России теперь сложнее наступать, она потратила две трети боеприпасов – разведка Эстонии

Россия уже израсходовала в Украине две трети своего запаса боеприпасов и из-за этого вынуждена снизить наступательную активность, сообщил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг.

8. СБУ обыскала помещения УПЦ МП под Черновцами: там тоже "русский мир"

Служба безопасности Украины обыскала помещения УПЦ Московского патриархата в Черновицкой области. Обнаружены методички из Москвы, российское гражданство и удостоверения оккупантов.

В СБУ заявляют, что представители Российской православной церкви ставили задачу перед церковниками заниматься дезинформацией об общественно-политической обстановке в Украине и ситуации на фронте. От священников УПЦ требовали отрицать вооруженную агрессию России, рассказывать о якобы притеснениях "московской церкви", утверждают в украинской спецслужбе.





СБУ также нашла склады с оптовыми партиями прокремлевской литературы, в которой восхваляют РФ и содержатся призывы поддержать оккупантов.









СБУ обыскала помещения УПЦ МП под Черновцами: там тоже "русский мир" – фото





При осмотре компьютеров руководства епархии обнаружены фотокопии удостоверений российских оккупантов, воевавших против Украины. В частности это удостоверение "героя России", подписанное министром обороны РФ за захват Крыма в 2014 году.







Удостоверение "героя России", подписанное министром обороны РФ за захват Крыма в 2014 году.



Процессуальные действия продолжаются, открыто производство по статье о госизмене.





Напомним, 11 октября СБУ провела обыски у митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких). Ему объявили подозрение в "разжигании религиозной розни".

Во время обысков в Кировоградской области СБУ нашла переписку местного митрополита Иоасафа (Губеня) с главой РПЦ.





15 ноября СБУ открыла уголовное дело из-за песен о "пробуждении матушки-Руси" во время службы в КПЛ. Там отстранили священника, утверждали, что песни якобы были инициативой прихожан.





С начала полномасштабной войны СБУ сообщила о подозрении 33 представителям УПЦ МП за помощь российским оккупантам.





При недавних обысках в помещениях УПЦ Московского патриархата найдена литература с пропагандой "русского мира", более 2 млн грн, свыше $100 000 и несколько тысяч российских рублей. Проверено более 350 церковных построек и 850 человек, в том числе на полиграфе.