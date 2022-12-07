РФ применила в Украине химическое оружие - ВМС

Армия РФ использует в Украине запрещенное химическое оружие - аэрозольные гранаты К-51. Видеодоказательство опубликовали Военно-морские силы ВСУ.

"Хлорпикриновые гранаты оккупанты сбрасывают с дронов на наших защитников на Востоке. Чтобы уберечься от сильного раздражающего действия запрещенных боеприпасов, морпехи удерживали свои позиции в средствах химической защиты. Однако даже в таких условиях бойцы продолжают противодействовать коварному врагу, и к каким бы террористическим методам не прибегали российские захватчики, морские пехотинцы с еще большим рвением будут их уничтожать. Слава защитникам Украины!" - говорится в сообщении.

Ранее собщалось, что Генштаб не подтвердил массовый завоз российского химического оружия в Украину.