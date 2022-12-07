Данилов дает РФ лишь одну гарантию безопасности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что время подковерной дипломатии с Россией истекло. Так он отреагировал на слова президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости предоставления России гарантий безопасности в случае возвращения к мирным переговорам.

"Стране-террористу и убийце хотят предоставить гарантии безопасности? Вместо Нюрнберга – подписание соглашения с Россией и рукопожатие? Украинская кровь на руках Путина не помешает business as usual? Странная логика подковерной дипломатии, время которой истекло", — написал Данилов в Facebook.

Он считает, что следует говорить о гарантиях безопасности для мира от России, а не наоборот.

Данилов напомнил о Будапештском меморандуме, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на обязательства трех ядерных государств – США, России и Великобритании – уважать территориальную целостность Украины и воздерживаться от угрозы силой или ее применения против Украины.

Менее чем через 20 лет Россия, вопреки своим обязательствам, захватила украинский Крым и развязала войну на Донбассе, которая в феврале 2022 года переросла в полномасштабные боевые действия на всей территории Украины.

"Когда ты безоружный, ты не представляешь угрозы. Мы, к сожалению, знаем. Денуклеаризированная и демилитаризованная так называемая Россия – лучшая гарантия мира для Европы и мира", — заявил он.

Данилов согласен на единственную гарантию для РФ – "после приговора в Гааге не [будет] предусмотрена смертная казнь".





Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что агрессора нужно сначала остановить, разоружить и выгнать, прежде чем можно будет сесть с ним за стол переговоров, а "половинчатые решения" не остановят геноцид РФ против украинцев.

