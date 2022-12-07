Генштаб: ВСУ отбили 13 атак оккупантов

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Площанка и Белогоровка на Луганщине и Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 5 декабря.

Противник за прошедшие сутки нанес семь ракетных и 32 авиационных удара, а также совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения.

Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.Однако Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском направлении враг совершил минометные обстрелы населенных пунктов Сопич, Сварково и Заруцкое Сумской области.

На Херсонском направлении враг обстрелял из артиллерии районы более 20 населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Российские оккупанты не прекращают огневого террора гражданского населения города Херсона.

Подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточения живой силы врага в Акимовском районе Запорожской области. Потери противника составляют до 30 военнослужащих ранеными и более 10 мертвыми.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а такжеодин удар по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

В то же время наши воины сбили вражеский вертолет Ка-52 и четыре беспилотника оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили два пункта управления, склад боеприпасов, район сосредоточения личного состава и ВВТ, а также один другой важный объект противника.

Напомним, российские военные поздно вечером в воскресенье, 4 декабря, обстреляли в Запорожье объекты промышленной и энергетической инфраструктуры.