Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 5 декабря

1. Энгельс и Саратов проснулись от взрыва. Там Ту-95МС и Ту-160, бьющие ракетами по Украине. Рано утром 5 декабря жители российских городов Саратов и Энгельс, где рядом расположен аэродром ВКС РФ, сообщили о "громком взрыве". Есть информация о повреждении двух российских стратегических бомбардировщиков (подробнее).

2. "Произошло возгорание". Взрыв утром не только в Энгельсе, но и на авиабазе в Рязани: видео. На аэродроме под Рязанью "предварительно, произошло возгорание бензовоза в результате взрыва", сообщают в РФ. На этой базе дислоцированы ракетоносцы Ту-95МС и Ту-22М3.

3. Спикер Воздушных сил о "бавовне" на авиабазах ВВС РФ: Там думали, что возмездия не будет. После взрывов неизвестного характера по меньшей мере на двух авиабазах ВКС РФ в сотнях километров от Украины командование врага задумается, где теперь размещать стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, заявил Юрий Игнат.

4. Россия запустила ракеты по Украине. 5 декабря страна-террорист Россия предпринимает очередную попытку обрушить массированныи ракетными ударами энергосистему Украины. Цель этого военного преступления – оставить украинцев зимой без электричества, отопления, воды и других услуг, спровоцировать этим массовые протесты и тем самым принудить президента Владимира Зеленского и его правительство к капитуляции.

6. Армия России запустила больше 70 ракет по Украине. Более 60 сбила ПВО — Воздушные силы. К отражению атаки были привлечены зенитно-ракетные подразделения ВСУ, авиация, мобильные огневые группы и другие подразделения Сил обороны — было сбито более 60 ракет врага.

Военные заявляют, что противник нанес массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, выпустив более 70 ракет.

7. Шмыгаль о последствиях ракетного удара: Есть попадания в энергообъекты в трех областях. Были попадания в энергообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях

.В отличие от предыдущей атаки, произошедшей 23 ноября, энергетическая система Украины осталась целостной, написал Шмыгаль. "Несмотря на отдельные попадания, украинские энергетики систему удержали. Самая сложная ситуация с электроснабжением – в Одесской области", — говорится в заявлении Минэнерго.