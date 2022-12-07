Зеленский напомнил о судьбе Будапештского меморандума

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник заявил, что мир с Россией будет возможен только после того, как она вернет оккупированные территории, и на примере Будапештского меморандума напомнил, что РФ не держит свое слово.
5 декабря отмечается 28-я годовщина подписания Будапештского меморандума, который должен был обеспечить Украине безопасность, уважение суверенитета и территориальную целостность.
Судьба Будапештского меморандума, по мнению Зеленского, "дает ответы на многие нынешние вопросы о России".СПРАВКА. Будапештский меморандум был подписан в 1994 году. Украина отказалась от ядерного оружия Россия, Великобритания и США стали гарантами независимости и территориальной целостности Украины. В документе использовался термин "заверение безопасности", этот механизм не предусматривает зафиксированных гарантий безопасности или коллективной обороны.
"Что-то просто подписать с этими террористами – мира не будет. Что-то просто согласовать с ними – точно нарушат. Отдать России хотя бы что-нибудь из элементов безопасности других – означает новую войну", – сказал президент Украины.
Зеленский считает, что мир может дать только демонтаж российских террористических возможностей, увольнение всей украинской земли, привлечение военных преступников к ответственности.