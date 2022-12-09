Россияне готовят контрнаступление на Луганском направлении, однако Силы обороны Украины знают об этом и активно противодействуют. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"На Луганском направлении, элементом которого является и Купянское, готовят контрнаступательную операцию, но мы об этом знаем, мы отслеживаем их действия и активно этому противодействуем – в районе Сватова и других районов, где они пытаются контратаковать", – сказал Череватый.

Спикер Восточной группировки войск подчеркнул, что ситуация сложная, но контролируемая, и она существенно отличается от ситуации на Авдеевском и Бахмутском направлениях, где россияне давно сосредоточили "огромное количество" своих сил и средств, ежедневно проводят десятки штурмов, применяя все виды ствольной артиллерии, реактивные системы залпового огня, авиацию – штурмовую, армейскую, ударные вертолеты Ка-52.

"А там (на Луганском направлении. – Прим. ред.) они, скажем так, только в интенции что-то делать, и мы знаем, что они хотят делать, и уже активно этому противодействуем", – сказал Череватый.

Он также рассказал о влиянии погодных условий на боевые действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях – сейчас россияне стали штурмовать в основном малыми группами, особенно "вагнеровцы".

По его словам, наемники ЧВК разбиваются на малые штурмовые группы и после налета артиллерии пытаются проникнуть на передовые позиции ВСУ, чтобы начать ближний бой.

"Мы тоже за этим наблюдаем, в том числе применяя беспилотные аппараты, и наносим удары – и на дальних подступах, и, когда они уже ближе подходят к траншее, непосредственно из стрелкового оружия, гранатометов и пулеметов", – сказал Череватый.





Британская разведка считает, что Бахмут не обладает особой оперативной ценностью для россиян, но стал для них "символической задачей".





Российские оккупанты за несколько месяцев продвинулись максимум на 5 км в районе Бахмута, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ.