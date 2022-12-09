Режим ожидания: когда, по прогнозам, закончится война

Враг сам приближает нашу победу

После очередного массированного обстрела критической инфраструктуры, который произошел 5 декабря, министр обороны Алексей Резников в эфире национального телемарафона сказал, что россияне ракетными ударами приближают Украину к победе. По его словам, они не могут победить ВСУ на поле боя, поэтому воюют против мирных украинцев.

"Их мечта - погрузить нас с вами во тьму и холод", - отметил Резников, подчеркнув, что Россия таким образом хочет заставить украинский народ сдаться и потребовать от власти пойти на переговоры с Кремлем.

Министр предполагает, что страна-агрессор таким образом стремится реализовать "Минск-3", цинично называя атаки "гуманитарными обстрелами". И считает, что такая тактика лишь усиливает сопротивление украинцев и желание иностранных партнеров поддерживать нас. Он напомнил, как после одной из вражеских массированных атак изменилось настроение министров на заседании "Рамштайна": они заговорили об усилении противовоздушной обороны Украины. Тогда Киев получил от Испании ракетные комплексы Hawk.

"Они (оккупанты - ред.) приведут нас с вами к нашей победе", - подытожил глава Минобороны.

Свое мнение об окончании войны выразил президент Владимир Зеленский во время NYT DealBook Summit.

"Война закончится тогда, когда мы победим. Или когда этого захочет Российская Федерация. Может случиться так, что РФ захочет только тогда, когда будет чувствовать, что она слаба и она в изоляции, и нет у нее партнеров по этому вопросу. Будем верить, что это закончится в ближайшие месяцы", - сказал глава государства.

А Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в рамках состоявшегося 1 декабря Киевского Форума Безопасности объяснил, какой должна быть победа. Он отметил, что у каждого есть свое видение на этот счет. Но пока у нас не будет единого мнения совместно с нашими партнерами, будет очень сложно.

"В этом вопросе нужно ставить точку, потому что любой компромисс в победе - это только отсрочка во времени следующих проблем, которые могут ожидать нашу страну. Когда мы говорим о победе - это возвращение наших всех институтов государства на границы, которые были признаны 1 декабря 1991 года, 30 лет уже прошло с тех пор", - подчеркнул он. И добавил, что склонить Украину к компромиссам с людьми, которые убивают наших детей и совершают зверства на нашей земле, невозможно.

Операции без пауз

Американский Институт исследования войны (ISW) в аналитическом отчете, обнародованном 4 декабря, подчеркивает, что активные операции Вооруженных сил Украины будут продолжаться и зимой.

"Американские правительственные чиновники ошибочно определяют оптимальным окном возможностей для Украины, чтобы продолжать контрнаступление, весну вместо зимы, несмотря на заявления украинских чиновников, свидетельствующих о противоположном", - сказано в документе с намеком намнениедиректора национальной разведки США Аврил Хейнс, высказанное на ежегодном форуме национальной обороны в Калифорнии. Она,в частности,обратила внимание на несколько замедленный темп конфликта. И предположила, что обе армии в течение зимы будут заниматься переоборудованием и снабжением для контрнаступления весной. А также выразила сомнения относительно того, будут ли готовы к этому россияне, в то время как перспективы для Украины оптимистичнее.

"Способность Украины сохранить военную инициативу и продолжить темп своих текущих оперативных успехов зависит от того, будут ли украинские силы проводить последовательные операции в течение зимы 2022-2023 года", - считают аналитики ISW. Они напомнили об операциях по освобождению Харьковской и Херсонской областей, указывающих на значительные навыки украинской армии по оперативному планированию и применению сильных сторон советской военной доктрины, согласно которой операции должны проходить без пауз между ними.

"С приближением сильных морозов в конце декабря украинские силы снова смогут использовать погодные условия. Зима обычно является лучшим сезоном для механизированных боевых действий в Украине, тогда как весна - это ужасное время для боевых действий в Украине. Оттепель наполняет реки и ручьи, а поля превращает в моря грязи. Украинские силы, вероятно, готовятся воспользоваться замерзшей местностью, чтобы передвигаться легче, чем они могли бы в слякотные осенние месяцы", - предполагают аналитики.

В то же время британская военная разведка обращает внимание на то, что в последние месяцы количество вылетов российской тактической боевой авиации над Украиной значительно уменьшилось - до десятков в день, тогда как в марте ежедневно было по 300.

"Сокращение боевых вылетов, вероятно, является результатом высокой угрозы от сил украинской противовоздушной обороны, ограничений в часах полета, доступных российским самолетам, и ухудшения погоды. Россия потеряла уже более 60 самолетов в ходе конфликта, включая истребитель-бомбардировщик Су-24М и Су-25 на прошлой неделе, поскольку российская тактика наземных атак преимущественно зависит от визуальной идентификации и неуправляемых боеприпасов, российские ВВС, вероятно, будут сохранять низкий уровень наземных атак в условиях плохой зимней погоды", - считают в британской разведке.

Через 6 месяцев в Ялте

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес в комментарии New Debate поделился своим видением событий в Украине.

"После деоккупации западной части Херсонской области важен логистический путь российской оккупационной армии - наземный маршрут из Крыма вдоль Азовского моря - оказался в зоне в досягаемости РСЗО HIMARS. Альтернативой для россиян является лишь Крымский мост, но он серьезно пострадал при взрыве 8 октября. Это важный шаг, чтобы затянуть петлю вокруг Крыма. Контрнаступление ВСУ в районе Херсона - это правое крыло. Усилия, которые начались в начале сентября в Харьковской области и продолжаются в направлении Донецка, Луганска и Мариуполя, - это левое. Две эти контрнаступательные группировки ВСУ сомкнутся в Крыму ", - сказал он.

По мнению бывшего директора ЦРУ США Дэвида Петреуса, в какой-то момент цена войны против Украины окажется для России непомерно высокой, как это было в случае с СССР и войной в Афганистане. Украинцы получат помощь в восстановлении и надежные гарантии безопасности. Затем Евросоюз, США, Британия и другие страны будут работать с Украиной и РФ, чтобы найти общее решение.

На днях на встрече с Советом развития гражданского общества и прав человека глава Кремля сказал, что так называемая спецоперация может стать длительным процессом, а захват новых территорий - важным результатом для России. Путин все еще надеется, что конфликт удастся заморозить на долгие годы. Но, похоже, что даже он уже не исключает победы Украины. По словам кремлевского экс-спичрайтера Аббаса Галлямова со ссылкой на инсайдерскую информацию, на случай поражения в войне высшее руководство России разрабатывает план своей эвакуации из страны. Первоначально в качестве основной площадки рассматривался Китай, однако в перспективах сотрудничества с ним россияне разочаровались.

"Китайцы слишком сами себе на уме и слишком презирают других, особенно проигравших. Надежды, как стало понятно, на них мало", - написал Галлямов в Telegram. Поэтому, по его словам, сейчас как перспективная площадка рассматривается Латинская Америка - Аргентина и Венесуэла.

Похоже, что эта эвакуация может произойти в следующем году - где-то в первой его половине.

"Через шесть месяцев я поеду на набережную Ялты, там у меня есть свое любимое место, гарантирую вам, что я обязательно включу там телефон, и мы с вами поговорим о том, каким будет Крым свободным. Оттуда уже поедут все россияне, которые украли наше с вами имущество, потому что суть русского мира - пугать, грабить, убивать, насиловать, воровать и мародерить", - отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Галина Гирак