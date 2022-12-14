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Украина
8 декабря 22, 23:35
На аэродроме в оккупированном Мелитополе раздался взрыв
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Городской голова Иван Федоров иронизирует, что оккупанты выбрали постоянным "местом для курения" мелитопольский аэродром.

В четверг, 8 декабря, вечером на аэродроме во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Оккупанты Мелитополя выбрали постоянным местом для курения мелитопольский аэродром. Уже пожалуй с десяток раз курили и только что снова - громкий "хлопок". Уточняем информацию о вражеских потерях", - сообщает мэр.

Ранее сообщалось, что на аэродроме в оккупированном Бердянске прогремела серия взрывов. По данным городской военной администрации, украинские военные "устроили настоящий ад оккупантам".
Korrespondent
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