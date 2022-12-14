На аэродроме в оккупированном Мелитополе раздался взрыв

В четверг, 8 декабря, вечером на аэродроме во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Оккупанты Мелитополя выбрали постоянным местом для курения мелитопольский аэродром. Уже пожалуй с десяток раз курили и только что снова - громкий "хлопок". Уточняем информацию о вражеских потерях", - сообщает мэр.

Ранее сообщалось, что на аэродроме в оккупированном Бердянске прогремела серия взрывов. По данным городской военной администрации, украинские военные "устроили настоящий ад оккупантам".