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Новости
Украина
18 декабря 22, 17:39
Обращение Зеленского, которое не захотела показывать ФИФА
Обращение Зеленского
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Появилось видео с обращением президента Владимира Зеленского, которое не захотела показывать ФИФА перед финалом чемпионата мира по футболу в Катаре

Появилось видео с общением президента Владимира Зеленского, которое не захотела показывать ФИФА перед финалом чемпионата мира по футболу в Катаре 18 декабря. Запись активно публикуют украинские спортсмены и футбольные функционеры.

В обращении Зеленский говорит, что чемпионат мира показывает, что разные страны и народы могут решать, кто из них сильнее в честной игре на зеленом поле, а не на поле битвы. 

"Когда игроки соревнуются, но все наслаждаются миром. Каждый родитель хотел бы взять своего сына на футбольный матч. Где бы это ни было. И каждая мать хотела, чтобы ее сын вернулся с войны. Если бы это ни было. Украина больше всего стремится к миру", — сказал глава государства.

Он отметил, что Украина предложила "формулу мира", так как в войне не может быть ничьей. Зеленский объявил об инициативе созыва глобального саммита мира этой зимой. 

"Трибуны стадионов пустеют после матча, а после войны города остаются пустыми. Поэтому войны должны потерпеть крах, а мир должен стать чемпионом. Чемпионат мира, а не мировая война. Давайте увидим финал вместе — и конец войны", — резюмировал он. 


Ранее руководство Международной ассоциации футбола FIFA отклонило предложение Зеленского выступить с "посланием о мире во всем мире" перед началом финального матча ЧМ-2022.

Президент сказал, что Россия хочет устроить новую масштабную атаку на Украину в 2023 году.  Он отметил, что настроен положительно в вопросе возможной передачи систем противовоздушной обороны Patriot Украине.
liga.net
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