Обращение Зеленского, которое не захотела показывать ФИФА

Появилось видео с общением президента Владимира Зеленского, которое не захотела показывать ФИФА перед финалом чемпионата мира по футболу в Катаре 18 декабря. Запись активно публикуют украинские спортсмены и футбольные функционеры.

В обращении Зеленский говорит, что чемпионат мира показывает, что разные страны и народы могут решать, кто из них сильнее в честной игре на зеленом поле, а не на поле битвы.

"Когда игроки соревнуются, но все наслаждаются миром. Каждый родитель хотел бы взять своего сына на футбольный матч. Где бы это ни было. И каждая мать хотела, чтобы ее сын вернулся с войны. Если бы это ни было. Украина больше всего стремится к миру", — сказал глава государства.

Он отметил, что Украина предложила "формулу мира", так как в войне не может быть ничьей. Зеленский объявил об инициативе созыва глобального саммита мира этой зимой.

"Трибуны стадионов пустеют после матча, а после войны города остаются пустыми. Поэтому войны должны потерпеть крах, а мир должен стать чемпионом. Чемпионат мира, а не мировая война. Давайте увидим финал вместе — и конец войны", — резюмировал он.



