Залужный поддержал закон об ужесточении наказаний военных

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддерживает закон об ужесточении наказаний для военнослужащих. Об этом говорится в сообщении на его Telegram-канале, опубликованное в понедельник, 19 декабря.

"Я поддерживаю соответствующие изменения в законодательстве, принятые Верховной Радой Украины, и прошу президента подписать закон. Мое мнение четко отражает позицию командиров группировок и воинских частей, требовавших системного решения этого комплекса вопросов", - отметил он

По словам военного, армия держится на дисциплине. В том случае, если пробелы в законодательстве не обеспечивают ее соблюдение, а "отказники" могут заплатить штраф, это несправедливо.

Залужный также отметил, что обнаженные участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них. Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой.

Он добавил, что угрозы усиления безнаказанности командиров не существует, потому что они также несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие.

"Признаю ли я наличие проблем, которые приводят к самопроизвольному уходу? Да, и работаю над их устранением. И проведенные успешные операции по освобождению территорий нашего государства тому подтверждение. Я призываю всех поставить точку в этой дискуссии. И вместе приближать победу", - резюмировал главнокомандующий ВСУ.

Как мы уже писали, парламент Украины разрешил проверять военных на алкоголь и наркотики где угодно и когда-либо, но президента просят ветировать этот закон.