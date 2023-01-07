Новая контратака. Буданов анонсировал "жаркие дни"

Весной Вооруженные силы Украины планируют "серьезное" контрнаступление, и боевые действия на линии фронта будут "самыми жаркими" в марте, прогнозирует начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

"Это (когда мы еще увидим - ред.) освобождение территорий и нанесение окончательного поражения Российской Федерации. Это произойдет по всей Украине, от Крыма до Донбасса", - сказал он в интервью ABC News.

Украинское руководство неоднократно заявляло, что не отдаст ни сантиметра территории.

"Наша цель, и мы ее добьемся, - вернуться к границам 1991 года, как признают Украину все субъекты международного права", - добавил Буданов.

Поля мертвых тел

Глава ГУР во врем интервью также рассказал об увиденном в Бахмуте, который он ранее посещал, и признал, что количество погибших оккупантов потрясло его.

"Солдаты показали мне участок, где трупы свалены в кучу, как в кино", - сказал Буданов.

"Сотни трупов просто гниют в открытом поле, местами они нагромождены поверх других тел, как импровизированные стены, когда российские войска атакуют это поле, они используют эти тела для укрытия, как щит. Но это не работает. Там настоящие поля мертвых тел", - продолжил он.

О новых ударах по РФ

В ходе войны с Украиной не исключены новые удары по России, и они будут наноситься "все глубже и глубже" внутри ее территории, анонсировал Буданов. При этом он не стал прямо говорить о том, что эти удары будет наносить Украина, отметив, что все комментарии даст после завершения войны.

По его словам, он "был рад видеть" удары по российской авиабазе в Энгельсе Саратовской области, в сотнях километров от границы с Украиной.

Буданов подтвердил, что украинские военные будут наносить удары по аннексированному Крыму - Россия считает его частью своей территории, но с точки зрения Украины и подавляющего большинства стран мира, полуостров - часть суверенной украинской территории.

Будущие России

Что касается будущего России, Буданов сказал, что есть несколько сценариев, но посыл один: "Вы не должны бояться трансформации России. Это пойдет на пользу всему миру".

Режим Путина "является посмешищем для всех", сказал Буданов, добавив, что российские войска практически вынуждены защищать оккупированные территории Украины, но продлится еще "не долго".

"Россия больше не представляет военной угрозы миру, это всего лишь выдумка" - добавил он.

Единственный оставшийся вопрос, сказал Буданов, - это ядерный арсенал России "и неконтролируемый режим", который заставит "весь мир осознать необходимость денуклеаризации России или, по крайней мере, международного надзора за ее ядерным арсеналом".

"Террористическая страна, замахивающаяся на всех ядерной битой и посылающая угрозы, - это не тот режим, который имеет этическое или политическое право контролировать оружие массового уничтожения", - добавил Буданов.

О новом оружии для ВСУ

Вооруженные силы Украины вскоре должны получить американские боевые машины пехоты Bradley, также сообщил глава ГУР во время интервью. Данные БМП могут значительно повысить боеспособность ВСУ.

"Мы их ждем. Очень ждем. Это значительно повысит боеспособность наших подразделений", - сказал он.

Буданов поблагодарил США за помощь и попросил продолжить поддержку: "Я обещаю, что теперь это не займет много времени, и каждый налогоплательщик в США сможет увидеть, куда ушел каждый цент. Вместе мы изменим этот мир".

Относительно вооружения России, то оно, по словам Буданова, истощается, что вынуждает ее прибегать к "более дешевым" и "обильным" решениям, таким как самоуничтожающиеся беспилотники Шахед иранского производства.